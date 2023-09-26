新北銀髮族破71萬 溪北新增銀髮據點及續航中心促就業

新北長者人口逐年迅速增加，最近不到半年時間內就增加1萬人，當中不少基於生涯規畫或者生活需求而盼能再就業，新北勞工局今於三重成立「新北三重銀髮據點及續航中心」，方便溪北地區民眾就近洽詢，全市未來4年將促進至少5000名銀髮者就業，提高全3%中高齡者勞動參與率。

新北副市長朱惕之指出，新北今年到8月底，新北設籍人口403萬人，其中65歲以上市民已經有71.1萬人，回顧今年5月8月65歲以上人口在短短4個月就增加1萬人，以這樣速度來看，可能2年後，每5位市民就會有一位1市民是65歲以上。

朱惕之認為，因應現代社會型態，55歲以上民眾也希望來服務社會，市長侯友宜先前也說要將55歲以上人才蒐集起來，協助返回職場。過去在溪南地區已設有相關機構，但已經不夠使用；溪北如今也成為很重要的點，因此選在三重開設「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」及「新北市三重銀髮人才服務據點」。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，台灣中高齡者開始出現就業需求，產業及社會型態也如此，他們也是很優質且穩定的勞動力。新北過去每年大約幫助3萬名中高齡者求職成功，2020年於板橋成立中心，三重成立後的雙核心服務據點，預計未來每年促進1000名銀髮族就業，拚4年至少促進5000名銀髮者就業，提升3%中高齡者勞動參與率。

新北就服處課長謝旻桓說，中高齡求職者主要找彈性工時，適合的行業包含餐飲業、旅宿業、服務業等，而近來缺工情況也讓企業很愛這類勞動力，因為中高齡者不只工時彈性，經驗豐富也懂得應對各類情況，所以雙方一拍即合。

全家便利商店人力資源部招募經理白家輝表示，過去四年來全家規畫針對中高齡求職者的就業計畫，剛開始人數並不多，但後來逐年提高，公司也都有相關培訓，中高齡及二度就業者表現都非常好，不少便利商店都愛用。