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查嘸哪裡打流感疫苗 綠議員批：侯友宜請假跟著擺爛

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台中市9月25日開放上網預約接種流感疫苗。圖／新北市議員鄭宇恩提供
台中市9月25日開放上網預約接種流感疫苗。圖／新北市議員鄭宇恩提供

流感疫苗第一階段10月2日即將開打，但有新北民眾發現官網查不到可以接種的醫療院所。新北市議員鄭宇恩說，台北、桃園都已在9月25日、8月28日公告上網，台中市甚至已規畫疫苗預約平台，新北卻仍無接種院所資訊，批評市府隨市長侯友宜請假，也跟著擺爛。新北衛生局說，今會將資訊公告上網。

流感疫苗即將開打，卻有民眾發現市府官網、衛生所皆無接種流感疫苗的醫療院所資訊，更不用說網路預約，連電話預約都不知道能打去哪裡。鄭宇恩指出，打開新北市衛生局網頁，雖有一則「112年新北市公費流感疫苗合約院所開設情形一覽表」，但點開僅有公費接種對象列表，以及提醒10月2日開打、各院所數量有限，請先以電話聯絡圖卡，完全沒有合約院所列表。

鄭宇恩指出，台北、桃園分別在9月25日、8月28日公告上網，台中市甚至不僅完成公告，更有疫苗預約平台從9月25日起開放線上預約，新北市符合第一階段公費接種資格的市民，卻不知道可以到哪些醫療院所預約、接種，恐怕只能等中秋連假過後，開打當日才能電話預約。

鄭宇恩說，衛生局稱要和9月26日開打的莫德納XBB.1.5疫苗做區隔，所以流感疫苗接種院所將會到開打前才公布，但實際上全國各縣市也都在9月26日展開莫德納XBB.1.5疫苗，同時公布公費流感疫苗合約院所，衛生局說法無法讓市民信服。

鄭宇恩批評，新北市長侯友宜前日才說「市長請假，市府會更繃緊神經」，但光是要公告公費疫苗院所，就顯示市府隨市長請假，跟著擺爛。

新北衛生局說，為配合中央疫苗接種政策，9月23日公布COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗接種資訊，今日新冠新冠疫苗開打後，今日傍晚會公告上網流感疫苗／肺炎鏈球菌合約院所開設等資訊，且衛生單位於9月陸續與各鄰里聯繫規畫電話預約、隨到隨打及社區接種三種服務模式，提供長者更便利的流感疫苗接種服務。

另外，為配合中央10月9日開放全民接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗，新北市也將自10月4日起開放民眾在疫苗預約系統平台預約。

台北已在9月25日公告接種流感疫苗醫療院所資訊。圖／新北市議員鄭宇恩提供
台北已在9月25日公告接種流感疫苗醫療院所資訊。圖／新北市議員鄭宇恩提供
新北衛生局目前仍無流感疫苗接種院所資訊。圖／新北市議員鄭宇恩提供
新北衛生局目前仍無流感疫苗接種院所資訊。圖／新北市議員鄭宇恩提供
流感疫苗第一階段10月2日即將開打。本報資料照片
流感疫苗第一階段10月2日即將開打。本報資料照片

流感疫苗 衛生局

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