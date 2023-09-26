大直塌陷民宅今開拆 住戶躲角落偷看頻拭淚

台北市建案「基泰大直」施工不慎造成周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今天上午開拆，由於是上班日，現場住戶不多，但還是有受災戶躲在角落拭淚，民進黨議員陳怡君表示，每一間房子都承載不同回憶，卻因建商疏忽，導致這些民眾無家可歸，今天拆屋那一刻她心頭也酸酸的，躲到巷子將眼淚擦乾。

從昨天到今天拆屋前，陸陸續續有住戶前來拍照，今天早上拆屋時，現場有大批媒體，住戶較少，但還是有住戶躲在附近，當看到拆除當下，一名小女孩躲在角落偷偷拭淚，不捨從小住到大的房子被拆除。

拆除現場還有一位老婦人，疑似為受災戶，撐著傘觀看老家被拆除，中間也一度控制不住情緒，激動落淚；議員陳怡君坦言，房子乘載許多人的回憶，有些人從結婚、生子住在這邊40多年。

陳怡君說，他看到基泰工人將房子裡面的傢俱，用太空包一個一個拿出來，看到裡面有小孩子玩具、獎狀，每一件物品可能對住戶都是一個故事，但卻因建築工程疏失，發生令人遺憾結果。