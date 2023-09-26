影／大直坍塌屋 「大鋼牙」開拆5樓粉塵不斷...急灑水

大直坍塌案，25戶受損房屋今上午完成防護工作，包含以5條鋼索固定建築物、架設圍籬，約10點20分出動2台大鋼牙「上咬下敲」方式開拆。副市長李四川到場坐鎮，預計10天內拆完，他強調會在確保安全狀況下完成拆除。拆除5樓過程中，粉塵不斷，現場出動灑水車，降低周邊影響。

25戶建物傾頹毀壞不堪使用，北市建管處命基泰建設9月25日起強制拆除，基泰22日已提送拆除計畫，但未有拆除進度、因應該案特殊性相關措施等遭退回修正，經再送審查沒問題，今上午執行拆除計畫。