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影／大直坍塌屋 「大鋼牙」開拆5樓粉塵不斷...急灑水
大直坍塌案，25戶受損房屋今上午完成防護工作，包含以5條鋼索固定建築物、架設圍籬，約10點20分出動2台大鋼牙「上咬下敲」方式開拆。副市長李四川到場坐鎮，預計10天內拆完，他強調會在確保安全狀況下完成拆除。拆除5樓過程中，粉塵不斷，現場出動灑水車，降低周邊影響。
25戶建物傾頹毀壞不堪使用，北市建管處命基泰建設9月25日起強制拆除，基泰22日已提送拆除計畫，但未有拆除進度、因應該案特殊性相關措施等遭退回修正，經再送審查沒問題，今上午執行拆除計畫。
建管處表示，執行拆屋前，利用灌漿與級配填平地下室，以穩定建築物的基礎；其次透過在建築物後方的5條鋼索，拉住並穩定受損建築物；現場防護措施，包含架設圍籬、竹架、帆布跟防塵網。拆除過程中，現場會灑水降低粉塵，減少影響周邊住戶，另有地上沉陷計與傾斜儀，觀測鄰房或地面有無變化。
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