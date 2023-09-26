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影／大直坍塌屋 「大鋼牙」開拆5樓粉塵不斷...急灑水

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北即時報導
基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，北巿府今天執行強制拆除，兩台大鋼牙執行拆除作業。記者邱德祥／攝影
基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，北巿府今天執行強制拆除，兩台大鋼牙執行拆除作業。記者邱德祥／攝影

大直坍塌案，25戶受損房屋今上午完成防護工作，包含以5條鋼索固定建築物、架設圍籬，約10點20分出動2台大鋼牙「上咬下敲」方式開拆。副市長李四川到場坐鎮，預計10天內拆完，他強調會在確保安全狀況下完成拆除。拆除5樓過程中，粉塵不斷，現場出動灑水車，降低周邊影響。

25戶建物傾頹毀壞不堪使用，北市建管處命基泰建設9月25日起強制拆除，基泰22日已提送拆除計畫，但未有拆除進度、因應該案特殊性相關措施等遭退回修正，經再送審查沒問題，今上午執行拆除計畫。

建管處表示，執行拆屋前，利用灌漿與級配填平地下室，以穩定建築物的基礎；其次透過在建築物後方的5條鋼索，拉住並穩定受損建築物；現場防護措施，包含架設圍籬、竹架、帆布跟防塵網。拆除過程中，現場會灑水降低粉塵，減少影響周邊住戶，另有地上沉陷計與傾斜儀，觀測鄰房或地面有無變化。

基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天北巿府執行強制拆除，台北市副市長李四川進入工地巡視。記者邱德祥／攝影
基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天北巿府執行強制拆除，台北市副市長李四川進入工地巡視。記者邱德祥／攝影
基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天北巿府執行強制拆除作業，附近民宅仍持續進行安全監控。記者邱德祥／攝影
基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天北巿府執行強制拆除作業，附近民宅仍持續進行安全監控。記者邱德祥／攝影

建築 大直 基泰建設 李四川

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