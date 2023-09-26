輕軌油漆工癱瘓綠控市府裝死 新北捷運局：全力協助

新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣今開記者會指出，陳姓油漆工受雇到新店安坑輕軌工作，疑因工地安全防護不足，導致陳男摔落邊坡重創頸椎，新北市捷運局只在事發後到急診室關心，後續卻裝死，承包商新亞建設承諾協助後續醫療，卻要家屬簽「私闖捷運」內容授權書，意圖規避責任。陳男姐姐今天出面痛訴，盼市長侯友宜能夠幫幫弟弟。

新北市捷運局表示，安坑輕軌職災當日已慰問並支付12萬薪資補貼，捷運局將協助家屬釐清誤會，要求廠商盡速支付醫療費用。新亞建設總機表示，目前正在討論此事，下午會再回應。

陳男姊姊說，弟弟沒有結婚也無子女，先前因受過傷，已兩年多沒固定工作，也是低收入戶，好不容腳傷復原，跟朋友一起做室內油漆工，希望減輕家人負擔，卻變成這樣。

陳姊說，8月9日弟弟到安坑輕軌機場油漆，工頭叫弟弟與另名同事去機廠內一處邊坡把牆面油漆收尾，到了邊坡弟弟把長梯放下，發現邊坡太高梯長不夠，轉身移動過程中不慎墜落，導致頭部撕裂傷、頸椎受重創。

陳姊說，她被通知到醫院，弟弟脖子以下沒有知覺，相關單位給了2萬元先急用，並答應會幫弟弟請看護，也會負責手術費用，手術後醫院拿單據20幾萬請他們繳費，她聯絡新亞窗口對方傳來3張單據要他簽名就會付款，但其中一張「陳枝順授權書」竟然暗藏文字陷阱，提到「受雇主錯誤指示，未依工區管制規定向警衛室登記通報，竟私闖捷運機廠工區管制圍籬」，她覺得很奇怪不願簽名，後來公司一直不正面回應，無奈下才向議員求助。

卓冠廷說，新北捷運局身為業主，不僅對安坑捷運機廠工程安全管理有問題，也未協助癱瘓油漆工的醫療照顧和後續處置，新亞建設身為一間老字號的公共工程承包商，工地工安把關有疏失，案發後不斷欺騙家屬，只想到自己要趕快復工。

卓冠廷更說，現在公司讓陳預支兩個月薪水，但手術費20幾萬，還有1天3000元的看護費廠商只付了12天，這48天以來都是家屬自己處理。

陳乃瑜指出，事發軌道高架下方邊坡落差約4公尺，直到陳先生發生意外，才匆忙架設簡易樓梯，且新亞在陳先生出事後，不斷跟家屬說是陳趁警衛不注意私闖，還要逼家屬簽授權書承認私闖工區，一開始公司積極處理家人還以為遇到貴人，沒想到是遇到騙子。

山田摩衣表示，捷運局是陳男業主，新亞建設的下包商「景彰企業社」、「日日新工程有限公司」都是陳枝順雇主，新亞讓下包商的工人，進到安坑輕軌捷運機廠內施工，卻沒掌握人員狀況，包商也未幫陳枝順投保勞保，顯見工地管理有疏失。

新北捷運局表示，此案事發後立即通報勞檢單位，並與統包商第一時間立刻趕赴醫院探視，統包商當即給予家屬2萬元慰問金表達關切，捷運局要求統包商每周須派專人主動與傷者家屬密切聯繫，至今已前往醫院探視傷者十次，最近一次在21日派員前往醫院關心傷者情況，另外統包商也表達願意協助接送桃園龍潭的家屬前往醫院探視傷者。

捷運局說，基於業主立場，對於醫療費用授權文件誤會部分，將協助家屬與統包商洽談修改內容並責成統包商盡速協助原有僱主支付醫療費用，請議員不要扭曲事實。