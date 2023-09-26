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基泰售大樓遭疑資金缺口？ 李四川：法院評估資金沒問題

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
面對基泰出售大樓，遭外界解讀資金出現缺口，李四川表示，市府先前提出假扣押，但法院評估基泰資金應沒問題，才駁回。記者林佳彣／攝影
面對基泰出售大樓，遭外界解讀資金出現缺口，李四川表示，市府先前提出假扣押，但法院評估基泰資金應沒問題，才駁回。記者林佳彣／攝影

北市建案「基泰大直」施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今上午完成防護工作，約上午10點20分開始拆除，副市長李四川今也到場坐鎮，真對基泰出售價值百億的基泰忠孝大樓遭質疑資金有狀況，他回應，市府先前有提出假扣押，但法院評估基泰資產大於負債，可以支應所有的賠償。

李四川說，28日晚上會做公辦都更說明，市府會把立場及條件向住戶表達，讓住戶選擇要公辦都更還是與基泰合建，接下來住都中心進駐，針對周遭住戶也會訪談，如願意也可以一起參加公辦都更。

針對基泰建設旗下的君匯開發、京匯開發兩間子公司將出售價值百億的基泰忠孝大樓，外界解讀是否資金出現問題，李四川表示，剛開始市府也對基泰進行假扣押，但法院評估，基泰資產大於負債，可以支應所有的賠償。

北市建案「基泰大直」施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今上午完成防護工作，約上午10點20分開始拆除。記者林佳彣／攝影
北市建案「基泰大直」施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今上午完成防護工作，約上午10點20分開始拆除。記者林佳彣／攝影

都更 李四川 售價

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