基泰售大樓遭疑資金缺口？ 李四川：法院評估資金沒問題

北市建案「基泰大直」施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今上午完成防護工作，約上午10點20分開始拆除，副市長李四川今也到場坐鎮，真對基泰出售價值百億的基泰忠孝大樓遭質疑資金有狀況，他回應，市府先前有提出假扣押，但法院評估基泰資產大於負債，可以支應所有的賠償。

李四川說，28日晚上會做公辦都更說明，市府會把立場及條件向住戶表達，讓住戶選擇要公辦都更還是與基泰合建，接下來住都中心進駐，針對周遭住戶也會訪談，如願意也可以一起參加公辦都更。