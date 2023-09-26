聽新聞
test
0:00 / 0:00
基泰售大樓遭疑資金缺口？ 李四川：法院評估資金沒問題
北市建案「基泰大直」施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今上午完成防護工作，約上午10點20分開始拆除，副市長李四川今也到場坐鎮，真對基泰出售價值百億的基泰忠孝大樓遭質疑資金有狀況，他回應，市府先前有提出假扣押，但法院評估基泰資產大於負債，可以支應所有的賠償。
李四川說，28日晚上會做公辦都更說明，市府會把立場及條件向住戶表達，讓住戶選擇要公辦都更還是與基泰合建，接下來住都中心進駐，針對周遭住戶也會訪談，如願意也可以一起參加公辦都更。
針對基泰建設旗下的君匯開發、京匯開發兩間子公司將出售價值百億的基泰忠孝大樓，外界解讀是否資金出現問題，李四川表示，剛開始市府也對基泰進行假扣押，但法院評估，基泰資產大於負債，可以支應所有的賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言