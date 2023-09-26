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大直25戶重創屋今開拆 住戶不捨

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
大直塌陷的25戶民宅今天開始拆除，北市建管處昨進行前置作業，先在周圍實施灌漿等作業。記者蘇健忠／攝影
大直塌陷的25戶民宅今天開始拆除，北市建管處昨進行前置作業，先在周圍實施灌漿等作業。記者蘇健忠／攝影

北市「基泰大直」建案施工不慎造成周邊民宅坍陷，25戶受損房屋今起拆除。副市長李四川昨視察時表示，為避免影響鄰房，將動用大鋼牙以「上咬下敲」方式拆除。另外，本月28日會先針對25戶舉辦公辦都更說明會，其他周邊住戶未來也會舉辦。

台北市長蔣萬安到南韓訪問3天，今天返台後，將立即前往工地現場勘查，要確保拆除安全。

拆除前置作業分兩階段，第一是防護工作，拆除計畫也須完成。昨上午周邊圍籬已拆除，塌陷民宅全貌重現，整棟建築傾斜嚴重，1樓完全沉入地底，景象駭人，工人陸續將25戶屋內東西移出，置放在民宅後方讓住戶領取。

下午有塌陷棟住戶回到自己家的巷口，要留下最後紀念，有住戶偕母親返家取物時痛心地說，「這裡是住了30年的家，現在要被拆，心中當然有滿滿不捨」。

基泰建設先前協助受災住戶，將家裡搬不完的東西吊掛出來，眼看家就要被拆，傷心加上近日奔波身心俱疲，昨天有住戶忍不住崩潰大叫「為什麼要請假好幾次？基泰說好要幫忙搬，卻說上一輛車滿了，是開始裝死？還好沒下雨，下雨了家裡物品滿滿回憶要怎麼辦？」

李四川面對住戶低落情緒，要求基泰建設盡快再派車協助住戶搬回住家物品，有住戶無奈表示，畢竟這是住了好幾十年的家，拆除在即，內心相當難過。

有住戶說，基泰建設協助搬出物品亂堆成一團，根本不知道要去哪裡找，很多物品受損了，非常心痛。

為避免影響周邊鄰房，市府要求基泰以影響最小方式拆除塌陷棟，拆除工程啟動前要先穩固，且有別於傳統破碎方式，用怪手破壞往下拆，李四川說，原本的4、5樓先用大鋼牙「咬」下來，2、3樓再以敲除方式處理，避免房子敲除時震動、傾倒。

拆除工程預計幾天完成？李四川表示，要看結構狀況，若結構咬脆的狀況很容易，就會較快，過程中會隨時監測周邊狀況及灑水。

至於未來重建，李四川說，28日針對25戶先行舉辦公辦都更說明會，由住戶選擇與基泰合建，或由市府公辦都更，後續會針對其他周邊住戶辦公辦都更說明會。

李四川 都更 基泰建設

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