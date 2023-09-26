尖底明溝登錄歷史建築 金華社宅續停工

台北市政府位於大安區的金華特五基地社宅興建時，因工程團隊在進行尖底明溝提取作業時，發現2件疑似史前陶，文資委員到場認定具有文資價值，要求社宅停工，文資會昨天審議此案，經委員討論後登錄歷史建築，文化局表示，目前社宅工程將持續停工，會請都發局提出後續計畫，要等結果送文資會審查完成後，才有可能復工。

金華社宅基地位在原日治時期台北監獄範圍，北市府6月提取尖底明溝並待完工後重置，不料建築單位卻挖出2件疑似史前陶，研判陶質近圓山文化，文化局先前邀集文資委員到場勘查，經現場確認建議後停工，進入文資審查程序。

該案昨送進文資會審查，有民眾認為，文化局2014年基於當時的資料，當時判斷不具考古遺址價值，如今發現「尖底明溝」還有其他陶物遺址，代表基地內還有文資，希望金華社宅基地能依疑似考古遺址程序，進行全面研究、調查，再辦理審議，否則未來每發現一次新文資，就要停工一次。

現場有文資委員認為，社宅有部分區塊存在遺物，應先針對區域作全面調查；但有文資委員表示，尖底明溝提報審查，應先給予明確身分，開發單位才能有後續動作，經投票現場16位委員同意「尖底明溝」登錄為歷史建築。

文資科長邱稚亘表示，接下來會請都發局提供修復再利用計畫，送至專案小組審查沒有問題，再送大會審查通過，才能進行後續修復處理；至於陶片部分也會要求依照文資委員意見，請都發局擴大試掘範圍，將結果送文資會審查，兩者報告都完成，金華社宅才有可能復工。