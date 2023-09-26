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北市敬老卡「27場館使用掛零」

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
台北市敬老卡每個月會給予480點數供長者使用。圖／台北捷運提供
台北市敬老卡每個月會給予480點數供長者使用。圖／台北捷運提供

北市敬老卡1983年發行，每月供480點讓長者使用，有議員發現，40年來除點數未增加，疫情前後使用率不到50%，在開放使用的59處場館中，有27個場館使用人次掛零。社會局回應，將持續向各場館溝通，透過特色活動或地方連結，鼓勵長者參與。

據北市府統計，2017年敬老卡平均使用點數201.27、2018年210.82點、2019年215.56點，不過2020年下降至199.56點、2021年172.12點、去年183.27點；今年疫情過後，敬老卡使用點數第一季平均199.53點。

北市議員秦慧珠說，市府每年依過往使用率，約只編列50%的敬老卡預算，以今年為例，全年應編25億多，卻只編列12億7404萬6000元，但到9月執行數只有5億51萬2949元，執行率僅39.28%。

另外，開放敬老卡使用的59個場館，高達27個場館從2019年迄今，連5年使用人次掛零。秦慧珠認為，市府應盡速調查，了解為何有場所連續5年老人使用點數掛蛋，而不是擺爛不管。

社會局回應，敬老卡每月480點數額度內，除提供長者乘車補助，更包含擴大市有公營場館使用，期待鼓勵長者走出家門，達到健康老化、活躍老化目標。

社會局提到，目前公告敬老卡補助文康休閒據點計59處，年底將新增經國七海文化園區，會持續協助符合樂活、樂齡條件的場館加入，也會持續透過各局處向場館溝通，達成行銷與鼓勵長者活動成效。

北市 疫情 老化

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