新北議會開議 綠要侯友宜銷假、藍甲級動員防生變

新北市議會明天開議，民進黨團不滿市長侯友宜請假投入大選，質疑躲避議會監督，擬提案要求侯友宜按原定議程，銷假進議會施政報告；國民黨團表示，將甲級動員防止議程生變。

新北市議會定期會將於明天開議，但國民黨總統參選人侯友宜卻在23日宣布請假投入大選，引起民進黨團指責躲避議會監督，包括施政報告及後續的預算審查及總質詢，侯友宜都將缺席。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，為因應侯友宜請假新變數，民進黨團今天召開黨團會議進行沙盤推演，初步決議不採前幾次會期清點人數等攻防策略，傾向維持原定議程，但可能提案要求侯友宜銷假進議會作施政報告。

鄭宇恩表示，這次是預算審查會期，暫不考慮藉議事運作來延宕審查，但為避免前市長朱立倫及侯友宜都在連任市長後請假參選總統，建立不好的民主惡例，因此，黨團希望藉提案等方式，要求侯友宜銷假進行施政報告，以完成應盡的民主責任。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨在先前的臨時會開議時，都曾杯葛議事及讓議會流會，由於本會期是預算審查會期，不宜延宕，為防止民進黨杯葛再次導致流會，後續還要另行召開程序委員會，重擬議程，因此，國民黨團明天會甲級動員，以確認原規劃議程不變，進而認真審查預算，做好監督角色，為納稅義務人看緊荷包。