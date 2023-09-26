聽新聞
test
0:00 / 0:00

每逢豪雨必積淹水 板橋新興橋下 排水改善動工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北板橋區清潔隊停車場是易淹水點，新北水利局規畫在場內新設抽水井、抽水機，完工後可加速低窪處排水。圖／新北水利局提供
新北板橋區清潔隊停車場是易淹水點，新北水利局規畫在場內新設抽水井、抽水機，完工後可加速低窪處排水。圖／新北水利局提供

新北市有20座車行地下道，有幾座位於低窪地區易積水，影響通行安全，板橋新興橋下的板城路涵洞就是一例，新北市水利局規畫改善工程昨開工，預計明年1月可完工；汐止、淡水過去也有相關問題，經改善工程後擺脫淹水窘境，遇豪大雨也有排水及警示機制。

新北水利局長宋德仁說明，瞬間強大雨勢易造成板城路涵洞及板橋清潔隊停車場積水，考量既有抽水機能量不足以應付極端氣候強降雨考驗，因此推動改善工程。

水利局邀集專家及相關單位開研商會議，擇定板橋區清潔隊停車場內新設1處抽水井，將既有側溝排水系統以0.5m管涵接入抽水井，並採購3部0.15CMS沉水式抽水機做機械抽排，完工後可加速低窪處排水，工程昨開工，預計明年1月底完工運作。

水利局雨水下水道工程科長王忠賢補充，新北車行地下道各有相關機制，積淹水會出動抽水機，短時間難解決則發布警示並封閉地下道，例如汐止區南陽街涵洞過去也常淹水，水位超過10公分就封閉，在2017年完成改善工程。

淡水捷運線竹圍站附近的捷運橋下涵洞原本也是易淹水點，水排到梅樹坑溪會回淹，2019年將洞堵起來，並調整水流，終於揮別淹水困境，仍保有警示機制。

淹水 水利局

延伸閱讀

宜蘭公共工程優質獎名單揭曉 個人貢獻獎由黃竣瑋拿下

持空氣槍射流浪貓！板橋男到案否認 辯稱只是驅趕

重機女神險遭騙3百萬？板橋警宣導防詐艾兒親自入鏡

板橋新興橋下每逢豪雨必積淹水 排水改善工程動工

相關新聞

蔣萬安首爾取經 簽合作備忘錄

台北市長蔣萬安訪韓第2天，昨日拜會首爾市長吳世勳，並簽署兩市青年事務合作備忘錄。蔣昨一早也與韓國會議員趙慶泰、趙廷訓早餐...

二等公民？泰山三鶯汙水接管偏低

新北汙水接管率達72 .16%，接管逾119萬戶，部分行政區接管率仍低，泰山區僅12%，居民反映，泰山及新莊區是共同生活...

萬里蟹季開跑 9月29日活蟹福袋特賣

新北萬里蟹產季開跑，活蟹市集從中秋連假9月29日開張，攤商提供現撈萬里蟹、代客蒸煮服務，29日下午1點30分辦萬里蟹福袋...

下月登場 台灣設計展在新北 府中奇幻城同樂

2023台灣設計展即將在10月6日登場，新北市政府各局處動起來。2023府中搞什麼鬼以奇幻為主題，推出近1個月的「府中奇...

每逢豪雨必積淹水 板橋新興橋下 排水改善動工

新北市有20座車行地下道，有幾座位於低窪地區易積水，影響通行安全，板橋新興橋下的板城路涵洞就是一例，新北市水利局規畫改善...

尖底明溝登錄歷史建築 金華社宅續停工

台北市政府位於大安區的金華特五基地社宅興建時，因工程團隊在進行尖底明溝提取作業時，發現2件疑似史前陶，文資委員到場認定具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦