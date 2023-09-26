每逢豪雨必積淹水 板橋新興橋下 排水改善動工

新北市有20座車行地下道，有幾座位於低窪地區易積水，影響通行安全，板橋新興橋下的板城路涵洞就是一例，新北市水利局規畫改善工程昨開工，預計明年1月可完工；汐止、淡水過去也有相關問題，經改善工程後擺脫淹水窘境，遇豪大雨也有排水及警示機制。

新北水利局長宋德仁說明，瞬間強大雨勢易造成板城路涵洞及板橋清潔隊停車場積水，考量既有抽水機能量不足以應付極端氣候強降雨考驗，因此推動改善工程。

水利局邀集專家及相關單位開研商會議，擇定板橋區清潔隊停車場內新設1處抽水井，將既有側溝排水系統以0.5m管涵接入抽水井，並採購3部0.15CMS沉水式抽水機做機械抽排，完工後可加速低窪處排水，工程昨開工，預計明年1月底完工運作。

水利局雨水下水道工程科長王忠賢補充，新北車行地下道各有相關機制，積淹水會出動抽水機，短時間難解決則發布警示並封閉地下道，例如汐止區南陽街涵洞過去也常淹水，水位超過10公分就封閉，在2017年完成改善工程。

淡水捷運線竹圍站附近的捷運橋下涵洞原本也是易淹水點，水排到梅樹坑溪會回淹，2019年將洞堵起來，並調整水流，終於揮別淹水困境，仍保有警示機制。