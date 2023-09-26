下月登場 台灣設計展在新北 府中奇幻城同樂

2023台灣設計展即將在10月6日登場，新北市政府各局處動起來。2023府中搞什麼鬼以奇幻為主題，推出近1個月的「府中奇幻城」系列活動，10月7日起奇幻開城，4大主題、6大特色活動每周末輪番上陣，營造不一樣的萬聖節。限量新北好市消費券、奇幻密室、DIY課程及變裝比賽今天中午12時開放線上報名。

2023台灣設計展在新北，主題是「新北○起來」，展期從10月6日至10月22日在鶯歌登場，五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演，及E區「城市再造」融入城市美學。

副市長劉和然說明，設計展以「○起來」（圈起來）為主題，用「○」作為城市意象，串起城市過去、現在與未來，29個行政區同時化身為響應區，展現各區特色產業及魅力。

近年市府在板橋府中地區推動「府中美學示範基地」計畫，結合城市新美學、以人為本思維，建立行人友善空間。此次整合經發局、文化局、市場處及府中商圈等資源，推出為期近1個月的「府中奇幻城」系列活動，包含奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題，還有奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動，適合親子同行。2023府中奇幻城報名可洽「來趣新北金發局」及「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。