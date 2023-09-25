尖底明溝登錄北市歷史建築 金華社宅繼續停工

台北市金華社會住宅基地旁的「尖底明溝」登錄歷史建築，文化局指出，都發局需提修復再利用計畫，以及1個月內提出史前陶片進一步研究，有結論後才會繼續社宅工程。

台北市金華社會住宅基地緊鄰「台北監獄圍牆遺蹟」，正在進行歷史可追溯回清代的遺構提取作業，執行團隊卻挖出2件疑似史前陶，文化局7月要求停工並進入文資審議程序。

今天文資會議上，通過將可追溯回清朝的「尖底明溝」登錄為歷史建築。

文化資產科長邱稚亘表示，要等開發單位，也就是都發局與試掘團隊提修復再利用計畫，此外還要1個月內提史前陶後續挖掘調查計畫，等這兩者有結論後才會繼續社宅工程，目前整個基地繼續停工。

邱稚亘說，挖掘地底下的東西有不確定性，後續可能還會再發現文資，對社宅整體的配置跟量體都會有影響。

另外，都發局原本有安排現場基地的教育推廣計畫，後因想確認文資身分之後再啟動，如今「尖底明溝」已獲登錄歷史建築，此計畫也要1個月內送件審查。

金華社宅因基地位於舊台北監獄範圍內，建築團隊依文資程序在開工前試掘並調查，結果發現歷史可追溯回清朝的尖底明溝、燻蒸室及放腳基礎，還出土數百件文物，因此提出提取及展示計畫，獲文資會審議通過。