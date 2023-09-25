新北校園廣告人影片票選活動開跑 投票可抽獎

新北市新聞局今天表示，「2023新北校園廣告人」創意影片徵件活動前12強作品出爐，上網票選活動開跑，即日起至10月8日止，完成投票就有機會抽電影票等好禮。

新聞局發布新聞稿表示，新北校園廣告人活動已邁入第7年，本屆活動主題為「我的新北時光」，徵件活動自3月起跑以來，100多組團隊歷經初選、複選，前12組學生團隊已出爐，力拚角逐首獎獎金。

新聞局局長張愛晶表示，今年活動總獎金提升至新台幣59萬元，攜手國內知名廣告公司共同打造影像工作坊，讓參賽學生有機會接受廣告大師面對面指導，並安排6門專業講座提早與產業接軌。

她表示，新北校園廣告人將於11月4日舉辦頒獎典禮並揭曉最終得獎名次，首獎獎金15萬元、第2名獎金10萬元、第3名獎金8萬元及評審特別獎、社群行銷獎獎金各1萬元。

新聞局表示，歡迎大家廣揪親朋好友至官網欣賞作品，支持在影像道路上努力創作的學生們，投票發掘影像後起之秀，還有機會把好禮帶回家。