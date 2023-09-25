推府中奇幻城 新北：結合萬聖節耶誕城熱鬧到年底

新北市副市長劉和然主持「府中奇幻城」啟動儀式並表示，「府中奇幻城」10月7日正式開城，將舉辦系列活動，結合萬聖節及銜接新北歡樂耶誕城，一路熱鬧到年底。

新北市政府今天舉辦「府中奇幻城」啟動儀式，為響應2023台灣設計展，新北市府擴大舉辦萬聖節活動，整合文化局、經發局及府中商圈等單位資源，推出為期近1個月的「府中奇幻城」系列活動，將於10月7日熱鬧開城。

劉和然表示，「府中奇幻城」系列活動，包含「奇幻魔境」、「奇幻列車」、「奇幻密室」、「花花『市』界」4大主題，以及奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼等6大特色活動。

他表示，比較特別的包括「密室逃脫」會分成人版及親子版，成人版有一定難度，但親子版會讓小朋友輕鬆過關，否則，讓小朋友過不了關淚灑當場就不好了。

他說，這次將有歷年來最大規模的府中萬聖節活動，除了活動時間及場地再擴大，從中山路一路延伸到北府中廣場，也與商圈緊密結合，後續還會銜接歡樂耶誕城活動，一路熱鬧到年底。

經發局表示，「府中搞什麼鬼」壓軸活動於10月28日至29日舉辦，除了有搞怪市集、DIY體驗、討糖活動外，今年以有「奇幻變裝組」及「童趣親子組」變裝活動，獎項總金額高達新台幣26萬元，冠軍最高分別可獲5萬元及2萬元獎金，前100組報到還可獲600元商圈禮券。