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搞懂政令有月餅拿 瑞芳八百份月餅半小時搶光光

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺結合多個單位一起舉辦中秋政令宣導活動，八百份的月餅就領取一空。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺結合多個單位一起舉辦中秋政令宣導活動，八百份的月餅就領取一空。 圖／觀天下有線電視提供

中秋節前夕，新北市議員林裔綺結合多個單位一起舉辦中秋政令宣導活動，當天活動開始不到半小時，八百份的月餅就領取一空，當天包括觀天下有線電視公司，還有警政消防，清潔隊，衛生所等單位都到場宣導，民眾除了拿到月餅，更帶著滿滿的知識量回家。

九點不到，瑞芳區民廣場上已經排起長長人龍，為的就是要來領取免費的中秋月餅，這場由市議員林裔綺號召各單位一起舉辦的中秋政令宣導暨關懷弱勢活動，在24號上午熱鬧展開，讓瑞芳區出現久違的人潮。

負責籌辦的瑞芳關懷鄉土協會理事長蘇有德就說，感謝市議員林裔綺發起這項活動，更有中油公司贊助經費，讓民眾在中秋節前夕可以到區民廣場共度一個特別的節日氛圍。

市議員林裔綺表示，往年中秋有舉辦過千人烤肉活動，但疫情期間人跟人的互動減少很多，因此這次特別在中秋節前夕，舉辦月圓人團圓，八月慶中秋活動，一早就有民眾來排隊，人潮相當踴躍，透過各單位政令宣導後，集滿戳章，就可以兌換月餅。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，下禮拜就是中秋節，這次觀天下特別共襄盛舉，和議員一起舉行這個送月餅的活動，也讓民眾了解公司的產品內容。

瑞芳區區長楊勝閔表示，今天人潮很多，讓民眾了解各單位的政令宣導，包括防詐騙，防災，以及各項知識，都能在今天收穫滿滿，也預祝大家中秋佳節愉快。

中秋節 瑞芳 月餅

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