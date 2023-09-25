汐止第3例登革熱確診 城中里緊急動員噴藥消毒

南部最近登革熱疫情嚴重，汐止區也再增加一例確診，和前面兩個案例一樣，都是因為到台南感染到了登革熱，所以，汐止區公所、衛生所及清潔隊也到了城中里緊急進行噴藥，除了進到家戶裡面，週邊200公尺也全面噴藥消毒。

在城中里辦公處集合協調工作後，當天防疫人員前往確診案例週遭進行噴藥等相關工作，汐止區再增加一例，目前累積3例本土登革熱案例，所以，一早汐止區公所、衛生所及清潔隊就到了城中里緊急進行噴藥包括社區有500戶，都要進到家裡頭噴藥，而週圍200公尺也加強噴藥消毒。

汐止區長林慶豐表示，城中里針對登革熱確診案進行噴消的動作，確診者也是有台南旅遊史的足跡，除了提醒大家做好防治登革熱巡倒清刷之外，如果在連假期間前往中南部，請做好相關的防蚊措施。

汐止衛生所護理長鍾美華指出，感謝住戶們的配合進行入內消毒，也要請大家有所警覺，現在汐止已經有第3案的本土登革熱案例，如有登革熱症狀像是眼窩痛、發燒、四肢酸痛等時，請儘速就醫，還有就是緊接著就是中秋節連假及雙十連假，南北往返頻繁，請大家做好防蚊措施，噴防蚊液、穿薄的長袖，避免被蚊蟲叮咬。

城中里長廖福賢說，接獲通報有里民感染登革熱，所以，在前一天開會後，隔天一早包括公所、衛生所、清潔隊都配合來全里進行清消，包括方圓50公尺內都挨家挨戶進到住戶家裡做噴藥的動作，希望做好清消工作，有效防堵登革熱疫情擴散。