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連續16年送愛心 淡水關懷弱勢協會中秋愛心捐助

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，發放賑濟金1500元以及各項民生物資，共有688人受惠。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，發放賑濟金1500元以及各項民生物資，共有688人受惠。 圖／紅樹林有線電視提供

連續16年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」由市議會無黨聯盟總召蔡錦賢擔任理事長的社團法人新北市淡水區關懷弱勢協會，結合地方善心人士、企業、團體等，本月24日在淡水區老街廣場舉辦發物資活動，幫助淡水、三芝、八里、石門的弱勢家戶，現場發放賑濟金1500元以及各項民生物資，共有688人受惠，這也是協會及團隊連續16年在中秋節發放物資給弱勢民眾。

淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，關懷對象包含淡水區的獨居長者、身心障礙者、單親家庭以及低收入戶等弱勢家庭，共668人，除了每人可領到1500元賑濟金外，另外還有應景月餅、柚子以及5台斤白米、牙刷、奶粉等多樣物資。市府副秘書長柯慶忠也到場，代表市長侯友宜感謝協會理事長蔡錦賢及其團隊。

現場還有淡水馬偕醫院進行義診活動，照顧弱勢家戶的健康狀況，一旁也有美髮業者提供的義剪活動，新建成餅舖也捐助60萬元，帶動許多企業與善心人士的捐助，協會長期關懷新北市北海岸一帶弱勢民眾生活，每年皆號召當地各界愛心人士及單位共襄盛舉，希望弱勢家庭能經由此活動感受社會溫暖及關懷，共享佳節美好氣氛。

淡水 中秋節

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