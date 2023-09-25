省吃儉用化大愛 汐止江北里阿嬤捐消防災勘車

新北市政府消防局秀峰消防分隊，在江北市民活動中心舉辦災情勘查車捐贈儀式，包括消防局第六大隊長劉億田、汐止區長林慶豐、立委賴品妤都出席參加，這次是一位住在江北里鄭陳阿園女士所捐贈，他將自己做工或是撿回收的錢，3塊5塊慢慢存，省吃儉用攢了一百多萬元，捐災情勘查車給消防局，這也讓大家好感動。

鄭陳阿園女士今年80多歲，一直有回饋社會、幫助弱勢的心，也加入江北里環保志工已經有15年，她省吃儉用攢了一百多萬元，捐給消防局災情勘查車，不論是捐車的理由或是怎麼存到捐車經費，都讓在場的來賓好感動。

捐車民眾鄭陳阿園說，這筆錢都是從年輕時3塊、5塊存下來的，這沒什麼，就是想說讓消防員在出勤救災時有車子可以開，在去年江北里里長謝祚敏和志工，以黃金資收站做資收的回饋金，當時捐贈秀峰分隊災情勘查車1部，所以，也在回家和兒子鄭瑞桐討論後，決定共同捐贈一部名為江北里2號的災情勘查車。

江北里長謝祚敏表示，去年5/26日將這幾年資收回饋金捐了一部江北一號消防災情勘查車，現在江北二號再度誕生了，感謝志工阿姨和他的兒子，從年輕時省吃儉用現在化成大愛。

當天鄭陳阿園的家人都陪著他一起來，在江北市民活動中心的捐車儀式上，是由新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田代表接受捐贈，並回贈感謝狀，江北里去年捐江北1號，今年有善心里民再捐江北2號，身為義消的里長謝祚敏希望能繼續圓夢，期望能為消防救災工作上增添一份力量。