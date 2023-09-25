雙溪平林里黃金資收站有一套 月收五萬元做公益
雙溪區平林里的黃金資收站成立已經十年，其回收量每個月有十噸，每個月變賣回收金額平均就五萬元，里長黃添松也將這些經費，用於里內公益事務，像是銀髮共餐經費，里民的急難救助及獎學金，回饋用於里民。
平林里里長黃添松指出，平林里響應市府成立黃金資收站，目前已經邁入第十一年，從一開始大家摸不著頭緒，到現在志工們熟門熟路，大家分工合作，一周一次回收，加上很多志工和自己都會協助到府去載運回收物，因此除了里內民眾，還有其他鄰近地區甚至到澳底也都有人做資收，因此每個月可以回收超過十噸的重量，變賣金額一個月也有五萬元起跳。
黃添松進一步說明，雖然在資收站做著紀錄還有分門別類的志工，各個都很辛苦，但大家似乎都很樂在其中，大家已經把黃金資收站成為生活中不可或缺的場所，真的很感謝這些志工無私付出。另外回收變賣金也都用像是銀髮共餐，醫療補助，急難救助金及清寒學子獎學金，造福民眾。
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