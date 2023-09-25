看準台中商機展新店 兩大餐飲集團訂位都火紅
台中市兩大餐飲集團紛展新店，其中新天地餐飲集團旗下的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」台中二店最近在龍富路的「萊特薇庭」飯店式宴會廳5樓開幕，同步推出秋季限定菜單，為七期商圈多了一處餐飲選擇。而饗賓餐旅旗下的buffet品牌「饗食天堂」今也在台中市LaLaport南館3樓開第11家分店，且自16日開放訂位以來，雙十連假前訂位已全滿。
樂葵法式鐵板燒雖走的是高檔鐵板燒路線，裝潢媲美五星級飯店，但每客定價卻只要1460元，超高CP值不僅製造了話題，也吸引消費者前往。因為確實引進客人，幾乎天天滿座，於是又選在萊特薇庭開新點，22日已正式對外營業。店家也預計2024年初要進軍台北市信義計畫區，開出第三家店。
樂葵台中龍富店斥資3千萬元，規畫20席橢圓大理石桌面用餐區及造價超過百萬元訂製吊燈，另還有2間各10席的半開放包廂，採無菜單、預約制，中餐有40席次，晚餐60席次。
饗食天堂LaLaport台中店門市有400多坪、設有376個座位，是台中最大分店。這次還以台中特產「大甲芋頭」跟「東泉辣椒醬」研發出「香芋花壽司」、「芋泥奶酪」、「芋泥巴斯克」、「芋見蒙布朗」以及「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」等5道特色料理。且開幕期間消費單筆滿3千元即能獲得「饗味台中巧克力」限量開幕禮一份。每餐期限量100份，送完為止。
這是饗食天堂睽違12年再開新店，店外擠滿排隊人潮，頗具消費集客力，也為商場帶來一波波的人潮。饗食天堂人員說，LaLaport台中店的開幕，台中人已用行動表示，因為自16日開放訂位以來，雙十連假前訂位已全滿。
為回饋消費者，即日起店內消費單筆滿3千元即能獲得「饗味台中巧克力」限量開幕禮，它大膽將東泉辣椒醬融入巧克力，整體口感合拍微甜不膩。研發團隊也將「大甲芋頭」口感綿密鬆軟，入口即化的特性，巧妙地融入蒙布朗以及奶酪等各式甜點，並結合日本花壽司，研製清爽鹹甜且芋頭香氣明顯且濃郁的「香芋花壽司」。
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