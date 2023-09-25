北市南門市場新大樓10月7日試營運 254攤商遷回入厝

台北市南門中繼市場將於9月30日停止營業，台北市市場處今天表示，南門市場新大樓預計於雙十連假首日10月7日起試營運，254個攤商重新遷回原址入厝，擬11月初正式開幕。

位於台北市羅斯福路1段與南海路附近的舊南門市場為歷史悠久的公有傳統市場，自1981年遷入，是台北市民約40年的美味記憶，但因舊大樓不符現行耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高，台北市政府規劃改建，攤商自2019年10月遷至杭州南路2段附近中繼市場營業至今。

南門市場舊大樓改建工程於2019年12月初動工。市場處今天透過新聞稿表示，享譽盛名的南門市場即將於雙十連假第一天、10月7日正式回歸，當天將舉辦入厝活動，並預計在11月初正式舉辦開幕活動，並搭配雙11購物節促銷，盼舊雨新知共襄盛舉。

市場處公有零售市場科長藍沛彤告訴中央社記者，試營運後將視攤商實際運作狀況，了解有無需要改善調整之處，若一切順利將於11月初正式開幕，但若有需調整之處，則須視實際工期狀況再決定開幕日。

由於南門中繼市場將營運至9月29日中秋節，隔天9月30日起即停止營業。市場處說，為感謝周邊居民和顧客，營運最後一天將舉辦「南門市場暫別感恩活動」，除捐贈市場購物金給周邊弱勢家庭外，現場還將販售南門市場購物金「南門再相券」，民眾可9折購買後於新南門市場使用。

市場處說明，「南門再相券」每份包含10張價值新台幣百元面額的購物金，以9折價出售，每人限購10份，且需攜帶身分證以確保不重複購買，票券使用有效期限至今年12月10日止，限量2000份。

南門市場自治會長王銓國表示，南門中繼市場最後一天營業日正逢中秋節連假首日，透過舉辦感恩活動謝謝各界支持，隨後254個攤商就要展開搬家作業，將於全新南門市場和大家再相見。