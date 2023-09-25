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大直塌陷宅明拆 住戶家要沒了嘆：家中物被亂堆怎找 ?

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
議員陳怡君今天接獲受災戶陳情，因吊掛作業未考量住戶取物需求，完全沒有標註哪一戶，甚至吊掛落地放置凌亂、順序也混亂，且以相當重的太空包重複堆疊壓置，受災戶根本難以找尋自己家中物品、取物困難。圖／陳怡君提供
議員陳怡君今天接獲受災戶陳情，因吊掛作業未考量住戶取物需求，完全沒有標註哪一戶，甚至吊掛落地放置凌亂、順序也混亂，且以相當重的太空包重複堆疊壓置，受災戶根本難以找尋自己家中物品、取物困難。圖／陳怡君提供

大直民宅塌陷案，25戶塌陷的單號棟明天上午開拆，今天進行拆除前置作業，不過因受災戶家中剩餘的物品，需採吊掛方式搬出，民進黨議員陳怡君接獲受災戶陳情，質疑吊掛作業未考量住戶取物需求，完全沒有標註哪一戶，甚至吊掛落地放置凌亂、順序也混亂，且以相當重的太空包重複堆疊壓置，受災戶根本難以找尋自己家中物品、取物困難。

議員陳怡君要求，市府應立即要求施作廠商調整作業細節，與住戶進行妥適溝通，並改善相應配套措施，順利完成受災戶家具物品返還作業。

大直基泰塌陷民宅明天將拆除，目前基泰正進行拆除前的安全措施，下午開始，拆除作業的竹架也已搭到三樓高，拆除作業時要用到的防塵布也送達拆除現場。

陳怡君質疑，大直建案施工釀鄰樓倒塌，受災戶必須配合市府遷移安置、依安排時序返回取出貴重物及必需品，但部分剩餘物品以吊掛作業措施，進行包裝、下架、排列，以待原住戶所有人前往搜尋領取。

她接獲住戶抱怨，吊掛作業完全沒有標註哪一戶的，導致一包包受災戶民眾家中物品被凌亂放置、順序混亂，甚至以太空包包裝重複堆疊壓置，受災戶根本搜尋不著自己的物品，取物相當困難、無所適從，嚴重影響受災戶歸返進度。

建管處表示，今天預計先做拆除前置作業，包含圍籬拆除、搭設鷹架防塵網、拆除機具進場等工作。記者洪子凱／攝影
建管處表示，今天預計先做拆除前置作業，包含圍籬拆除、搭設鷹架防塵網、拆除機具進場等工作。記者洪子凱／攝影
建管處表示，今天預計先做拆除前置作業，包含圍籬拆除、搭設鷹架防塵網、拆除機具進場等工作。記者林麗玉／攝影
建管處表示，今天預計先做拆除前置作業，包含圍籬拆除、搭設鷹架防塵網、拆除機具進場等工作。記者林麗玉／攝影
下午開始，拆除作業的竹架也已搭到三樓高，拆除作業時要用到的防塵布也已經送達拆除現場。議員陳怡君提供
下午開始，拆除作業的竹架也已搭到三樓高，拆除作業時要用到的防塵布也已經送達拆除現場。議員陳怡君提供

大直 太空 議員

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