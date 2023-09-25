板橋新興橋下每逢豪雨必積淹水 排水改善工程動工

新北板橋新興橋下的板城路涵洞每逢豪雨，低漥處就容易出現積水問題，影響用路人行車安全。新北水利局表示，規畫於一旁板橋區清潔隊停車場內新設抽水井，將排水管接入，並採購3台抽水機，今起施工至明年1月底，完工後可加速排水，減少積水問題。

水利局局長宋德仁表示，周邊下水道系統之排水路徑較長，且於下游側排水系統受湳仔溝水位影響，比如8月20日午後的強降雨，板橋尖峰30分鐘累積雨量高達62.5毫米，就超過排水設施保護標準，瞬間強大的雨勢造成板城路涵洞及板橋清潔隊停車場積水，考量既有設置抽水機能量已不足以應付極端氣候造成的強降雨，因此辦理改善工程。

宋德仁指出，為此邀集專家及相關單位舉行排水改善研商會議，擇定板橋區清潔隊停車場內新設一抽水井，將既有側溝排水系統以0.5m管涵接入抽水井內，並採購3台0.15CMS沉水式抽水機（共0.45CMS抽水量）做機械抽排，完工後可加速低窪處排水，減少新興橋下積水。