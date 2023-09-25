聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋新興橋下每逢豪雨必積淹水 排水改善工程動工
新北板橋新興橋下的板城路涵洞每逢豪雨，低漥處就容易出現積水問題，影響用路人行車安全。新北水利局表示，規畫於一旁板橋區清潔隊停車場內新設抽水井，將排水管接入，並採購3台抽水機，今起施工至明年1月底，完工後可加速排水，減少積水問題。
水利局局長宋德仁表示，周邊下水道系統之排水路徑較長，且於下游側排水系統受湳仔溝水位影響，比如8月20日午後的強降雨，板橋尖峰30分鐘累積雨量高達62.5毫米，就超過排水設施保護標準，瞬間強大的雨勢造成板城路涵洞及板橋清潔隊停車場積水，考量既有設置抽水機能量已不足以應付極端氣候造成的強降雨，因此辦理改善工程。
宋德仁指出，為此邀集專家及相關單位舉行排水改善研商會議，擇定板橋區清潔隊停車場內新設一抽水井，將既有側溝排水系統以0.5m管涵接入抽水井內，並採購3台0.15CMS沉水式抽水機（共0.45CMS抽水量）做機械抽排，完工後可加速低窪處排水，減少新興橋下積水。
水利局補充，改善工程已於8月18日上網招標，並順利於8月29日決標，今日開工，工期120日曆天，預計明年1月底完工運作。施作期間板城路工程車輛進出頻繁，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛，道路施工管制期間行經管制區域之車輛請減速慢行，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言