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萬里蟹季今開跑 富邦檸檬、丹丹將赴漁港當一日店長

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
Fubon Angels隊員檸檬及丹丹，將在10月14、15日至富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長。記者劉懿萱／攝影
Fubon Angels隊員檸檬及丹丹，將在10月14、15日至富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長。記者劉懿萱／攝影

新北萬里蟹產季今開跑，新北市副市長劉和然說，9月海葵颱風走後天氣晴朗，漁民整個月都在海上作業，豐收滿滿，人家說「吃對時最好吃」歡迎民眾來北海岸享用萬里蟹，今年也推出產地福袋搶購、Fubon Angels隊員檸檬及丹丹擔任一日店長，及白爛貓漁港限定見面會等，與民眾同樂。

農業局指出，今年野柳假日活蟹市集從中秋連假9月29日開張，攤商提供現撈萬里蟹、代客蒸煮服務，且開張當天下午1點30分辦萬里蟹福袋特賣會，原價2斤800元活蟹福袋只要399元，限量百份。10月21、22日也有百份萬里蟹福袋搶購活動，分別加碼送味王鮮蝦湯麵、可口可樂。另外，捕蟹體驗、漁村導覽等活動可供民眾現場免費報名。

農業局說，五星餐廳望月樓也從10月2日起至11月30日，供應期間限定菜單「一蟹知秋」，涵蓋新奇士橙蒸花蟹、沙茶皮蛋三點蟹煲以及午間限定的蟹肉鮮蝦餃等。此外，今年萬里蟹跨足文創界，與白爛貓家族合作，推出「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡，中秋連假9月29日起至11月26日到淡水漁人碼頭、富基、龜吼及野柳四大產地，透過掃描QRcode套用限定濾鏡，讓萬里蟹吉祥物及白爛貓一同出現在拍照畫面中，富基B棟餐飲區還打造「限定鱻猛白爛貓主題展間」，10月14日也邀請白爛貓家族到漁港同樂。

另外，去年與富邦悍將合作「萬里蟹棒球主題日」，今年再度邀請Fubon Angels隊員檸檬及丹丹，將在10月14、15日前進富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長，並以直播帶領觀眾走訪漁港，直播過程還會抽獎贈送3張魚市千元抵用券。

新北市副市長劉和然歡迎民眾來北海岸享用萬里蟹。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然歡迎民眾來北海岸享用萬里蟹。記者劉懿萱／攝影
新北萬里蟹產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北萬里蟹產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然歡迎民眾來北海岸享用萬里蟹。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然歡迎民眾來北海岸享用萬里蟹。記者劉懿萱／攝影

萬里蟹 福袋

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