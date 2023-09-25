北市敬老卡執行率不到50% 26處場館使用人次掛零

台北市敬老卡自1983年起發行，每月供480點讓長者使用，有議員發現，40年來除了點數未增加，疫情前後使用率也都不到50%，甚至在開放的使用的59處場館中，有26個場館使用人次掛零。北市社會局回應，將持續向各場館溝通，透過特色活動或地方連結，鼓勵長者參與活動。

據北市府統計，2017年平均使用點數201.27、2018年210.82點、2019年215.56點、2020年199.56點、2021年172.12點、2022年183.27點；今年疫情過後，敬老卡使用點數第一季平均199.53點。

北市議員秦慧珠表示，市府每年依照過往使用率大約只編列50%的敬老卡預算，以今年為例，全年應編25億多，只編列12億7404萬6000元，但到9月的執行數只有5億51萬2949元，執行率僅39.28%。

另，在開放敬老卡使用的59個場館中，有26個場館從2019年迄今，連續5年使用人次均掛零。秦慧珠指出，「擴大開放使用」毫無意義也無績效，這24個場館多半為公園或學校游泳池，其中北投區有5處、萬華區4處、士林區3處、內湖區2處、文山區2處、中正區2處、中山區2處、大安區2處、南港區2處、松山區1處、信義區1處。

秦慧珠認為，市府應盡速做調查，去了解為何這些場所連續5年老人使用點數掛蛋，而不是擺爛不管。敬老卡使用點數偏低，連續7年平均每月使用點數只有4成，市府實在應該研擬如何改善，讓這項自1983年就有的敬老優惠，可以讓老人樂於使用。

北市社會局回應，敬老卡於每月480點數額度內，除提供長者乘車補助外，更包含擴大市有公營場館使用，期待鼓勵長者走出家門，達到健康老化、活躍老化目標。

社會局表示，目前公告敬老卡補助文康休閒據點計59處，年底將新增經國七海文化園區，並持續積極協助符合樂活、樂齡條件之場館加入；關於使用率，也持續透過各局處向各場館溝通，透過特色活動或地方連結，以達行銷與鼓勵長者活動成效。