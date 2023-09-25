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台北首爾青年交流 蔣萬安拜會首爾市長吳世勳簽MOU

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，今天前往首爾市政府拜會首爾市長吳世勳。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，今天前往首爾市政府拜會首爾市長吳世勳。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，今天前往首爾市政府拜會首爾市長吳世勳，同時也在兩位市長見證下，由台北市政府研考會主委俞振華、首爾市政府未來青年企劃團團長金哲熙共同簽署合作備忘錄，包括促進兩部門青年事務合作與交流；擴大兩市青年交流與合作機會；建立青年政策公務人力之合作交流。 

蔣萬安今天拜會吳世勳，首先恭喜吳不久前與紐約締結友好城市，接著辦城市論壇，城市外交成果豐碩，吳則稱自己第一屆市長上任時與蔣市長同齡，首爾市民也很關注蔣萬安的相關新聞，期待未來兩市交流更上一層樓。 

蔣萬安提到，台北與首爾1968年至今，締結姊妹市55週年，感情深厚，他自己對吳市長上任時提到的「與弱者同行特別市」特別有感，以往他無論在立委時期推動照顧弱勢的法案，再到現在進入北市府希望打造「永續共融 希望首都」，正與吳市長理念完全一致。 

蔣萬安表示，很高興與首爾簽署MOU，他聽聞吳在青年政策方面，目前正推動300萬幸福企畫、增加對青年創業8.8倍的投資，希望能推動韓國的新創育成中心及新創團隊與台北的新創基地交流互訪、共享空間。

吳世勳則提及首爾當前重視以技術培訓媒合畢業後的就業、加大投資青年住宅政策，以及首爾市政府成立未來青年企劃團研擬更多青年政策，蔣也回應了北市教育局也成立了技職教育專責單位、推動青年優先入住的社會住宅，現在正是為了即將成立的青年局來首爾取經。 

蔣萬安表示，有看到吳在大聯盟Blue Jays主場的開球畫面，非常帥氣，台北今年底將啟用可容納超過四萬名觀眾的大巨蛋棒球場，也希望能邀請吳市長來開球、展現英姿；另外預計辦在大巨蛋的亞錦賽，韓國也將有代表隊參賽，非常歡迎首爾市帶團參加。 

最後兩位市長除見證台北市政府研考會與首爾市政府未來青年企劃團關於青年事務的合作備忘錄簽署，蔣市長也與吳市長一同自拍社群軟體的動態照，為本次首爾行留下美好印記。

台北市政府研考會主委俞振華、首爾市政府未來青年企劃團團長金哲熙共同簽署合作備忘錄，包括促進兩部門青年事務合作與交流；擴大兩市青年交流與合作機會；建立青年政策公務人力之合作交流。圖／北市府提供
台北市政府研考會主委俞振華、首爾市政府未來青年企劃團團長金哲熙共同簽署合作備忘錄，包括促進兩部門青年事務合作與交流；擴大兩市青年交流與合作機會；建立青年政策公務人力之合作交流。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安也與首爾市長吳世勳一同自拍社群軟體的動態照，為本次首爾行留下美好印記。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安也與首爾市長吳世勳一同自拍社群軟體的動態照，為本次首爾行留下美好印記。圖／北市府提供

青年住宅 首爾 蔣萬安 南韓

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