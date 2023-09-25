助攻2023台灣設計展 新北「府中奇幻城」擴大規模

2023台灣設計展即將在10月6日登場，新北市政府各局處動起來。2023府中搞什麼鬼以「奇幻」為主題，推出近1個月的「府中奇幻城」系列活動，10月7日起奇幻開城，4大主題、6大特色活動每周末輪番上陣，邀民眾體驗不一樣的萬聖節。限量新北好市消費券、奇幻密室、DIY課程及變裝比賽26日中午12時開放線上報名。

新北市副市長劉和然說，2023台灣設計展首次在新北市舉辦，設計展以「○起來」（圈起來）為主題，用「○」作為城市意象，29個行政區同時化身為響應區，展現各區特色產業及魅力。

近年市府在府中地區積極推動「府中美學示範基地」計畫，以設計概念，結合「城市新美學」、「以人為本」思維，建立行人友善空間。此次整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等跨單位資源，在府中推出為期將近一個月的「府中奇幻城」系列活動，包含奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題，及奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動。府中萬聖節活動場地擴大、時間加長，從中山路一路延伸到北府中廣場，周周都有好吃、好玩、有趣活動，適合親子同行。

府中奇幻城從府中15舉辦的「奇幻魔境－特效藝術設計展」啟動，展期到11月26日，聚焦於電影特效的各個方面，從建構、發展過程、媒材及技術的多元應用，到國際大師的特殊化妝作品，結合科技互動及虛實整合，引領觀眾認識電影特效藝術設計專業工作；接著是10月7日在府中廣場辦理奇幻列車快閃活動，宣告「府中奇幻城」正式開城，大型貨櫃車廂將駐立在廣場，邀請民眾一起參與及分享；還有讓人期待的奇幻密室，推出親子館及成人館兩款戶外密室遊戲，10月14日起每周末開放冒險，限額78場解謎體驗，就等各路好手前來挑戰。

新北好市節緊接著在10月21日與22日登場，相較往年市集規模再翻倍，一次集結新北市場美食及夜市小吃等在地好滋味，讓大家從早吃到晚；更推出線上搶購99元好市消費券（價值200元），限量600份；除此之外，21日下午有「潮嬤再現！府中時尚盛典！」，施展魔力來一場奇幻的青春走秀。

「府中搞什麼鬼」10月28日至29日壓軸再現，除有搞怪市集、DIY體驗、討糖活動外，今年以為「奇幻變裝組」及「童趣親子組」變裝主題嗨翻府中，前100組報名還可獲600元商圈禮券，冠軍最高分別可獲5萬元及2萬元，獎項總金額高達26萬元。

為營造濃厚的萬聖節氛圍，邀請府中商圈優惠店家共同參與店面佈置比賽，民眾10月7日至29日可透過網路票選出最具特色店家，前三名頒發3000元獎金。