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新北交安體驗課 學童從司機視角看路人驚：真的看不到

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（黑衣者）引領學童如何過馬路。圖／新北市教育局提供
新北市副市長朱惕之（黑衣者）引領學童如何過馬路。圖／新北市教育局提供

交通安全至關重要，新北市教育局將交通安全教育納入各校課程，今由副市長朱惕之與校方、家長代表宣示透過「全面落實交安課程」、「校本情境融入教學」、「逐步研發教案示例」、「親師攜手扎根道安」4大策略落實交安教育。今天安排學生實際體驗大型車內輪差與視野死角課程，學童透過司機視角，驚呼有些角度真的「看不到路人」，下次走在路上要更小心。

新北市府今在蘆洲區仁愛國小舉辦「新北市全面落實交安教育課程記者會」，並舉辦國小交安教學公開課，向各校老師示範如何運用教材及情境教學。

朱惕之表示，交通安全除工程及執法外，教育是根本，新北長期深耕交通安全教育，結合「交通安全教案手冊」，將交通安全教育納入課程計畫，實施交安課程模組。

新北市交通安全社群指導顧問蔡麗鳳表示，新北市交安社群教師自今年至2025年逐步研發「交安教育課程模組教學示例」，由專家學者指導教師們依學區特性、學生通學需求編寫，教案經過研發、試教、檢討、修正等程序，將提供全市高國中小教師使用。

今天上午的公開授課，針對仁愛國小周遭通學環境，選擇大型車視野死角教學，讓學生能運用於實際情境，獲得最佳的學習成效。

仁愛國小4年級倪玟琪同學表示，今天坐上巴士，實際體驗司機的視覺視角，讓自己印象深刻，以後會更加注意，有一些角度是駕駛人看不到我們的，所以走在馬路要遠離車輛。

2年級謝承恩同學則說，上完課，自己學會過馬路時，要停、看、聽、想還有舉手，也會和家人分享，保護爸爸媽媽。

新北市教育局長張明文表示，教育局也請各校分析周遭通學情境，編寫校本交通安全課程，也呼籲家長學校與家庭教育並行合作，從小培養學童正確用路觀念及行為。

學童透過司機視角，驚呼有些角度真的「看不到路人」，提醒自己未來要多注意遠離大車。圖／新北市教育局提供
學童透過司機視角，驚呼有些角度真的「看不到路人」，提醒自己未來要多注意遠離大車。圖／新北市教育局提供

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