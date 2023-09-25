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影／大直25戶民宅預計明拆除 工人忙拆圍籬、清家具
北市「基泰大直」日前因施工不慎造成民宅傾斜，25戶須拆除重建，副市長李四川表示預計明天上午9點30分拆除，今天先進行拆除前置作業，上午民宅周邊圍籬已陸續拆除，工人正將屋子裡面家具清出，放在民宅後方讓住戶領取。
基泰拆除報告日前遭退件後，報告改按兩階段送交，第一階段主要針對施作安全維護措施，第二階段才是主體拆除工程檢測，昨天下午將第一階段報告送至建管處，但建築師工會審核後仍有問題，要求今早再補件，據了解上午基泰已將報告再次補件，目前建築師工會審查中。
上午周邊圍籬已經拆除，塌陷民宅全貌曝光，整棟傾斜嚴重，1樓完全沉入地底，景象駭人，工人目前陸續將25戶屋內東西移出，並置放在民宅後方讓住戶領取，但疑因今天是上班日，現場前來受災戶較少，面對鏡頭住戶不願多談，拿取自己還要的物品後駕車離去。
建管處施工科長趙國鑫表示，第一階段主要是針對施工前前置計畫，圍籬向後移、護欄、防塵網搭設以及拆除機具要先進場，待前置作業、第二階段拆除計畫確定沒問題，才能拆除，目前就是預計明天上午9點30分開拆。
趙國鑫說明，一般傳統破碎式是將屋內東西都搬空後，用怪手破壞往下拆，但因為考量安全問題，應該會用油壓剪方式拆除，就像是夾娃娃機，一層一層夾起。
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