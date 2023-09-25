韓國會議員早餐會 蔣萬安：維持印太區域和平立場一致

台北市長蔣萬安赴首爾參訪第二天，一早與韓國國會議員趙慶泰、趙廷訓早餐會，擔任韓台國會議員親善協會長的趙慶泰也表達對台灣的支持，及對兩岸關係及區域議題的關心。

蔣萬安也表示，維持印太地區的和平穩定，大家要一起努力的立場，與韓方是一致的，也希望未來多交流，穩固情誼、加深合作。

雙方也聊到少子化嚴重，韓議員趙廷訓分享韓國經濟學研究指出，結婚年紀與男生是否願意分擔家事，是影響生育意願的重要指標，也表示韓方有不少可以借鏡台北的做法，蔣萬安則笑稱自己很願意做家事，所以能做三寶爸。

蔣萬安與韓國國會議員共進早餐，雙方就市政、世代，以及台韓共同面對的議題進行交流。

趙廷訓也提到，去年中第二次到台北，最有印象的就是台北市民的禮貌友好，蔣也回應目前台北有越來越多韓國遊客，因此他上任後推動了台北捷運全面增加韓語站牌，目前有21站放送韓語廣播，並持續增設中，希望給韓國遊客更好的遊覽體驗。市長也與兩位議員交流兩國年輕世代面對高房價的挑戰，以及台北推動都更的進程。

至於聊到少子化，蔣也分享他上任後推動的好孕專車，以及二胎父母優先住社會住宅的政策，都是希望讓北市民想生、願生、敢生。

蔣萬安也提到台韓情誼源遠流長，韓國國父金九在成立臨時政府、追求韓國自由獨立時，也受到中華民國政府的持續支持；後來金九先生的兒子也曾作為駐台大使，對台韓關係貢獻甚深。