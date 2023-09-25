民生汙水未接管仍有40萬戶 新北拚2030年再接20萬戶

新北都會區發展的早，早期汙水接管並不普及，導致仍有地區接管率低，影響環境。新北水利局指出，除持續蓋的新大樓外，盤點過去至今所需接管大概還有40萬戶，要拚2026年、2030年兩時間點分別多接10萬戶。民代呼籲中央要加速核定，經費不足的部分，市府也要積極爭取。

新北不少老舊建築沒有做汙水下水道接管，導致環境髒亂及惡臭，水利局近年持續推動接管，直到8月底接管率已達72 .16%，超過119萬戶，但仍有些地區接管率偏低。

水利局專門委員蔡建立說明，市府目標當然是希望所有住戶都能接管，不過因為經費及工程等問題，不可能在短時間內讓全市都完成接管。

蔡建立指出，新北境內房子也在不斷的蓋，新式大樓比較沒有接管問題，統計現階段新北境內大約有160萬戶要接管，以目前已完成將近120萬戶情況來看，還有約40萬戶要拚接管，規畫2026年要接到130萬戶、2030要接到140萬戶，是比較實際的規畫。

不過民眾也擔心，今年速度確實不如以往4年25萬戶來得快，蔡建立解釋，當中有些技術及經費問題，像當初在辦上游的三峽、鶯歌地區的接管，管線要跨過大漢溪到鶯歌水資場，採用S型曲線推進，是非常困難的一件工程，還牽涉到跨越橋梁及溪流等因素，又要避開地下管線及結構等，後來透過精準測量順利克服，而最主要還是經費問題，計畫核定及補助等都需要時間。

新北市議員江怡臻表示，三鶯地區屬大系統最上游，推動期程順位本來就屬後段，但中央核定較慢，補助又逐年遞減，導致許多標案導致期程延遲、工程延宕，接管需求短時間難獲得舒緩。

新北市議員李宇翔則說，民眾近來確實感到接管速度變緩慢，但這最主要是因為物價及原物料上漲，市府卻還用原來過去的方式去編預算，也沒跟中央要求提高經費，建議市府要再用心爭取。