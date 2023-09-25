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安坑輕軌不只遊二叭子！ 歷史遺跡與稜線山路成新秘境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
貫穿安坑大片區域的五重溪也是難得一見的生態秘境，過去外界可能只想到平地上的排水功能，其實周遭也有豐富生態。圖／取自新北市議員陳乃瑜臉書
貫穿安坑大片區域的五重溪也是難得一見的生態秘境，過去外界可能只想到平地上的排水功能，其實周遭也有豐富生態。圖／取自新北市議員陳乃瑜臉書

安坑輕軌今年二月通車後話題不斷，不少人選擇搭乘列車來趟生態之旅，當中最著名的就是前往二叭，體驗在地生態，但其實安坑除了二叭子也有許多過往歷史遺跡，包含安坑刑場、安康接待室，沿五重溪上游往山上走，也能到達南勢角路稜線，可翻山越嶺至烘爐地，是過去較少談到的登山秘境。

在地耆老指出，安坑在國民黨政府遷台後，白色恐怖時期有多處重要據點，包含關押政治受難者的監獄「國防部台灣軍人監獄」、台灣使用時間最長的槍決刑場「安坑刑場」等，近年來，促轉會也與新北市文化局訪勘，透過與專家討論，試圖更精確定位刑場位置確認安坑刑場地點。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋指出，安坑刑場位於環山的山凹內，過去行刑的槍響其實難以被外界聽到，可能一般民眾也不知道在幹嘛，他在近期鬼月期間也於夜間做歷史導覽，希望外界能重新認識該遺址。民眾只要在安康站下車步行十分鐘左右即可到達公墓入口，從高處往下看即能了解到安坑刑場遺址位置。

在地居民指出，另一歷史遺跡是「安康接待室」，政治犯曾說在內被打到吐血，房舍內至今都還瀰漫著詭異氣氛，甚至留有不少檢體，相當詭異，後來荒廢後，曾引起網友前去探險，卻也因此遭到破壞。

地方人士表示，遭民眾入侵後場內髒亂不堪，許多史料甚至因此消失，因此文史團體希望保留歷史建物提報古蹟，目前已由國家人權博物館管理，新北文化局古蹟審議會也決議指定為市定古蹟並公告實施，可望將當地重新恢復再利用。目前已有零星導覽活動，待未來正式開放後，民眾可搭乘輕軌至玫瑰中國城站後步行十分鐘左右到達。

另外，不少人到安坑體驗大自然都是到二叭子，其實貫穿安坑大片區域的五重溪也是難得一見的生態秘境，民眾搭乘輕軌到耕莘醫院安康院區後，從牛伯伯生態園區進入沿著五重溪側步到往山上走，可以達到南勢角路稜線，進而翻山越嶺到中和烘爐地一帶，可說是過去比較少被討論到的登山秘境，一路上會經過幾次水路，建議民眾穿雨鞋前往。

法務部調查局「安康接待室」，傳聞曾令政治犯聞風喪膽。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」，傳聞曾令政治犯聞風喪膽。記者李成蔭／攝影
「安坑刑場」遺址就在新店第三公墓內，過去曾有在地文史團體帶導覽前往探勘。記者李成蔭／攝影
「安坑刑場」遺址就在新店第三公墓內，過去曾有在地文史團體帶導覽前往探勘。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」，政府規畫為不義遺址，未來將正式開放導覽。記者李成蔭／攝影
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安坑輕軌 國家人權博物館

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