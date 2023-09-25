安坑輕軌不只遊二叭子！ 歷史遺跡與稜線山路成新秘境

安坑輕軌今年二月通車後話題不斷，不少人選擇搭乘列車來趟生態之旅，當中最著名的就是前往二叭，體驗在地生態，但其實安坑除了二叭子也有許多過往歷史遺跡，包含安坑刑場、安康接待室，沿五重溪上游往山上走，也能到達南勢角路稜線，可翻山越嶺至烘爐地，是過去較少談到的登山秘境。

在地耆老指出，安坑在國民黨政府遷台後，白色恐怖時期有多處重要據點，包含關押政治受難者的監獄「國防部台灣軍人監獄」、台灣使用時間最長的槍決刑場「安坑刑場」等，近年來，促轉會也與新北市文化局訪勘，透過與專家討論，試圖更精確定位刑場位置確認安坑刑場地點。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋指出，安坑刑場位於環山的山凹內，過去行刑的槍響其實難以被外界聽到，可能一般民眾也不知道在幹嘛，他在近期鬼月期間也於夜間做歷史導覽，希望外界能重新認識該遺址。民眾只要在安康站下車步行十分鐘左右即可到達公墓入口，從高處往下看即能了解到安坑刑場遺址位置。

在地居民指出，另一歷史遺跡是「安康接待室」，政治犯曾說在內被打到吐血，房舍內至今都還瀰漫著詭異氣氛，甚至留有不少檢體，相當詭異，後來荒廢後，曾引起網友前去探險，卻也因此遭到破壞。

地方人士表示，遭民眾入侵後場內髒亂不堪，許多史料甚至因此消失，因此文史團體希望保留歷史建物提報古蹟，目前已由國家人權博物館管理，新北文化局古蹟審議會也決議指定為市定古蹟並公告實施，可望將當地重新恢復再利用。目前已有零星導覽活動，待未來正式開放後，民眾可搭乘輕軌至玫瑰中國城站後步行十分鐘左右到達。