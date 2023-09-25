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公車脫班旅客等嘸車 北市開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

公車族投訴，尖峰時段等待「北環幹線」公車時，常要等30分鐘，遠超過表定時間5至10分鐘班距。北市公運處回應，調查後確認公車業者未依規定發車，從今年7月至今，已開罰業者5萬4千元，並督促業者改善。

民眾日前反映，自己在尖峰時段等待搭乘「北環幹線」常要等近30分鐘，且該路線已經有2家公司營運，不應發生這種事情才對，只好被迫使用私人運具出門。

北市議員林延鳳接獲陳情，指出9月19日早上8時49分左右，適逢上班尖峰，北環幹線公車候車時間竟要28分鐘，不只遠超過表定平日尖峰班距5至10分鐘，連假日班距15至20分鐘標準都未達，「脫班」情況嚴重。

公運處回應，經調閱後端發車資訊，光華及大有巴士聯營北環幹線公車，確實有未依核定時間發車缺失，已依規定裁處，並要求客運業者加強督導站管人員。

公運處表示，620路線從6月30日起升級為北環幹線，起初訊號嚴重不穩、車機設定錯誤，第一周班距和動態不準確，7月專案查核依法開出2張罰單，都是因脫班和車機設定有問題。另，也因2家業者溝通出問題，導致班次調度有狀況，有時候會連續發車或同時抵達末站，雖然總班次達到數量，但沒依時間發車會讓民眾等很久。

公運處表示，目前7月有2次脫班、1次漏班，3案1罰9千元，後續發函業者限期改善；8月有1次脫班、1次漏班，加重處分罰1萬8千元；9月目前有3件脫班，加重罰2萬7千元。公運處也無奈表示，這些狀況應也與駕駛人數不夠有關，希望業者積極招募。

公車 北市 罰單

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