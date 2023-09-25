北市旅服中心資料不全 挨批掉漆

台北市有11處旅客服務中心，不過遭質疑部分旅服中心資料不齊，且文宣品未立即改版為最新版，以信義區所在的世貿旅服中心為例，竟沒提供信義商圈周邊景點如象山、四四南村等資訊，遭質疑旅服功能大掉漆。觀傳局回應，後續會持續優化服務，至於未更新最新版，是因工作人員考量舊版還有剩，現已完成更新。

民進黨議員鍾佩玲發現，位於台北一零一、信義商圈的世貿旅遊服務中心，現場擺設的旅遊資訊文宣，中文版是「西門、艋舺」、「瑞芳」及「金門」， 英文是「竹仔湖」及「世界客家博覽會」，日文是「台北花季」、「平溪」及「北投」，韓文有「台北花季」與「貓空」，竟沒看到信義商圈周邊景點資訊。

議員質疑，信義商圈是台北市重要商圈，周邊有象山、四四南村等景點，應該製作成觀光導覽，甚至觀傳局本月中新版觀光摺頁已經做出來，到旅服中心卻還看不到。除世貿站旅服中心外，議員也質疑，近期才開幕的西門町旅服中心，現場竟未擺設「日文」與 「韓文」旅遊觀光資訊。

觀傳局回應，世貿站旅服人員考量尚有前版觀光摺頁未發畢，導致未即時更新新版，已請各旅服中心檢視版本，目前都已換為最新版。至於11處旅服中心提供的文宣品皆一致，僅有數量依旅服中心所在區域而有不同。

觀傳局表示，明年將針對觀光文宣品整體計畫滾動式調整，並優化旅服中心服務，提供最新的觀光資訊。