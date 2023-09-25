裕隆城進駐 終結新店11年無影城

新北市新店區裕隆城開幕引發話題，地方盼到現代化影城進駐，揮別新店11年沒電影院的日子，不少居民也懷念起過去在地老戲院「國賓大戲院」，記者實地走訪，發現老戲院仍大門深鎖，空間閒置未做其他用途，地方人士直呼可惜。

新店裕隆城除百貨商場，也有知名影城進駐。在地居民說，這代表著新店區終結11年沒有影城的日子，過去影城是傳統二輪戲院，這次進駐是首輪戲院，戲院話題引發熱議，勾起在地人對老字號國賓大戲院的回憶。

位於新店區光明街商圈上的國賓大戲院，承載著不少人的青春回憶，1956年成立初期稱為新店戲院，1958年改名為「伊士曼」，1986年才改為「國賓」，該戲院曾在2009年因為都市更新而歇業，2012年短暫復業一段時間，最終在2012年10月21日謝幕。