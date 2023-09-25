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基準容積低誘因少 蘆洲都更牛步

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市蘆洲南北側農業區都市計畫送入中央後，已卡了2年。圖／新北市城鄉局提供
新北市蘆洲南北側農業區都市計畫送入中央後，已卡了2年。圖／新北市城鄉局提供

都市更新刻不容緩，據新北市政府統計，近20年新北都更申請案累計超過1338件，板橋區188案最多，其次是三重區140案，一條路之隔的蘆洲區，卻因早年都市規畫公設比低，住宅區基準容積僅200%，誘因不足導致20多年都更案僅22件，人口較少的淡水區38件還比蘆洲多。民代盼中央加速蘆洲南北側整開區審議速度，至少危險建築如海砂屋要先專案放寬，讓都更加速。

新北市城鄉局指出，基準容積主要是根據地區公共設施多寡給予，蘆洲公設比約2.1%，蘆洲南北側開發案通過後，公設比有望提高到6.3%，部分地區重新檢討容積率有機會到240%，也盼中央能加速審議。

新北市都更申請案量排名，板橋、三重是前兩名，其餘依序為中和131案、新店121案、永和98案、新莊65案、土城53案、淡水38案、汐止35案與蘆洲22案。

無黨籍市議員李翁月娥指出，三重、新莊等地住宅區基準容積率約300%，蘆洲基準容積200%相當不公平，建商無利可圖，參與興趣偏低。

民進黨議員顏蔚慈認為，蘆洲都更速度不能光著重蘆洲南北側，兩者可分開並行處理，很多海砂屋住戶資訊落差大，市府應出面主導，才能讓都更速度加快。

城鄉局說明，蘆洲南北側在內政部都委會開過6次小組會議，初步已有共識，目前主要是地政司土徵小組做相關討論，持續審議中。城鄉局也說，除基準容積率提高，新北市有相關容積獎勵加給，除基準容積，有時都更案件數也因為「地價」不同而有差異。

台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文指出，板橋、三重與蘆洲地區相近，蓋房子營建成本相差不大，地主能分回多少，建商又能獲利多少，就與所在地房價、地價息息相關，房價高、獲利高，自然能吸引業者投資，板橋、三重案件量高是可預期現象。彭也說，不管任何獎勵，都以基準容積為基數，蘆洲基準容積低，建商自然會先選擇其他地區。

都更 淡水

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