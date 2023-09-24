裕隆城終結新店十年無影城 這家老戲院反引起熱烈懷舊
新店裕隆城開幕引發熱烈討論，尤其是居民期待已久的知名現代化影城進駐，終結新店十多年沒影城的日子，但不少居民也懷念起過去新店在地老戲院「國賓大戲院」，認為是過去的美好年代。記者實地走訪老戲院，現在仍大門深鎖，並沒有做其他用途；周圍居民也說，感到非常可惜。
新店裕隆城除了百貨商場各品牌之外，也有知名影城進駐。在地居民表示，這代表著新店終結了11年來沒有影城的日子，且過去影城也為傳統二輪戲院，這次進駐是首輪戲院，意義非凡。該話題反而在網路上引起不少民眾懷念起在地許久的「國賓大戲院」。
在地網友紛紛懷念表示，「那時候國小都會發優惠券」、「真的令人懷念的學生時代」、「看完電影逛碧潭，懷念」、「真的很懷念一看再看不清場的電影，而且每次搭配的都好好看」、「看電影還要唱國歌～」、「時代的眼淚，1張票可以看2部電影」等。
在地耆老表示，新店老戲院的代表就是位於新店光明街商圈上的「國賓大戲院」，不少人在那邊度過童年與熱戀，也為了銀幕上的故事而感動或歡笑。以前北新路還是萬新鐵路的鐵道，而新店火車站就在光明街上，所以當地曾是新店風光繁華的代表。
該耆老指出，國賓大戲院1956年成立，起初稱為新店戲院，1958年改名為「伊士曼」，一直到1986年才改做「國賓」，該戲院曾在2009年時因為都市更新而歇業，但在2012年時短暫復業一段時間，最終在2012年10月21日謝幕。
記者實地走訪當地，光明街商圈仍舊非常熱鬧，是新店在地美食的匯聚地，國民大戲院則是仍鐵門深鎖、了無生氣，也並沒有做別的用途，除了正上方的招牌拆掉外，鐵門上及兩側小招牌都還留著。
在地居民也向記者反映，少了國賓大戲院的光明街，總是感覺熱鬧程度有差，如今對比裕隆城新戲院，再看看已經凋零的國賓大戲院，一種「景物依舊、人事已非」的感覺。
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