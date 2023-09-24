新北秋天賞螢秘境曝光 離市區車程30分鐘就能抵達

秋季賞螢時節來臨，新北新店區文山農場已有秋螢現蹤，農場推出「螢河漫食光」賞螢體驗，民眾可透過專人導覽、手作DIY及精製套餐暢玩。新北市農會總幹事楊棟樑表示，今年螢況不錯，且農場內有許多茶園區、櫻花步道、橄欖步道、楓香大道及吊橋等景觀步道，盼民眾來遊玩。

新店區文山農場離市區僅30分鐘車程，由於腹地廣大，新北市農業局與農會合作將文山農場打造成螢火蟲棲地，輔導農場以有機友善耕作理念，不使用化學肥料和農藥，保護土壤和水質的品質，並廣植適合螢火蟲棲息的穗花棋盤腳、盤龍木等，每年3月底到5月期間都會出現大量螢火蟲。

農業局指出，今年秋天也開始出現黃緣螢、小端黑螢幼蟲及成蟲的活躍蹤跡，農場推出「螢河漫食光」秋螢導覽行程，搭配文山農場悠久的茶文化、餐點佳餚，不用舟車勞頓也能輕鬆賞螢，活動自即日起至10月15日的每周五、六、日辦理。