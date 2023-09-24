聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北秋天賞螢秘境曝光 離市區車程30分鐘就能抵達
秋季賞螢時節來臨，新北新店區文山農場已有秋螢現蹤，農場推出「螢河漫食光」賞螢體驗，民眾可透過專人導覽、手作DIY及精製套餐暢玩。新北市農會總幹事楊棟樑表示，今年螢況不錯，且農場內有許多茶園區、櫻花步道、橄欖步道、楓香大道及吊橋等景觀步道，盼民眾來遊玩。
新店區文山農場離市區僅30分鐘車程，由於腹地廣大，新北市農業局與農會合作將文山農場打造成螢火蟲棲地，輔導農場以有機友善耕作理念，不使用化學肥料和農藥，保護土壤和水質的品質，並廣植適合螢火蟲棲息的穗花棋盤腳、盤龍木等，每年3月底到5月期間都會出現大量螢火蟲。
農業局指出，今年秋天也開始出現黃緣螢、小端黑螢幼蟲及成蟲的活躍蹤跡，農場推出「螢河漫食光」秋螢導覽行程，搭配文山農場悠久的茶文化、餐點佳餚，不用舟車勞頓也能輕鬆賞螢，活動自即日起至10月15日的每周五、六、日辦理。
新北市農會總幹事楊棟樑表示，今年螢況不錯，賞螢體驗內容包含採茶體驗、生態導覽、夜間賞螢、DIY手作及套餐，成人每人650元、3歲至12歲的小朋友每人600元；喜歡自由行的遊客，可以選擇參加「純賞螢」收費行程，成人每人200元、3歲至12歲的小朋友每人125元。此外，文山農場內有茶園區、櫻花步道、橄欖步道、楓香大道及吊橋等景觀步道，供民眾遊玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言