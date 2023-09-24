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台北不好玩？北市旅館4年少42間 住用率降10%

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42間。圖／聯合報系資料照
疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42間。圖／聯合報系資料照

北市觀光旅宿業在疫情後仍未復甦，據統計，旅館數量較疫情前減少42間，平均住用率降10%。北市議員秦慧珠指出，房間費上漲有限，難抵工資、物料上漲幅度，北市觀傳局應努力行銷，協助旅宿產業發展並提升就業率。觀傳局回應，9月23日舉辦「台北市旅館產業交流秋季座談會」，介紹即將舉辦的像活動，以及辦理行銷數進旅客來台北的意願與促進旅宿業發展。

據北市府統計，截至今年8月底，國際觀光旅館21間、一般觀光旅館15間，一般旅館570間；2019年疫情前，國際旅館26間，觀光旅館有19間，一般旅館603間。兩相比較，分別少了5間、4間與33間，共42間。消失旅館讓北市觀光旅宿資源減少，也讓旅館從業人員失業轉職。

秦慧珠指出，除了旅館總量減少外，住用率也持續下降，2019年北市國際觀旅住用率75.32%、觀旅74.5%，旅館70.36%；今年上半年，國際觀旅住用率63.49%、觀旅63.28%、旅館62.99%，分別比疫情前的2019年減少了11.83%、11.22%、7.37%。

秦慧珠說，台北市是觀光大都會，但疫情後不論在觀光景點的遊客人數，或旅館數量、平均住用率上都未見好轉，連帶的觀光旅宿周邊產業也無法振興，市府應努力行銷觀光產業，讓景氣復甦，增加業者收入和就業人口。

北市觀傳局回應，北市旅館業於疫情期間確實受到嚴重影響，致部分旅館停業或歇業；疫情結束、國境重開後，今年北市旅館復業家數達5家、新設亦達10家，顯示業者已逐漸恢復信心，另部份旅館為提供旅客更好住宿環境，而重新整修暫時歇業。

觀傳局表示，為協助旅館業者，9月23日舉辦「台北市旅館產業交流秋季座談會」，會中介紹即將舉辦的跨年、燈節、花節、全中運、2025世壯運等活動，在各活動期間將攜手業者推出住房專案，藉此增加旅客留宿台北的意願。

觀傳局提到，現今透過多項策略推廣北市觀光，包含舉辦大稻埕夏日節、彩虹系列活動、跨年、燈節等，推出台北35條主題遊程、熊讚生日月快閃商圈、台北私房景點票選等宣傳行銷，也辦理旅行業者踩線團，以及赴海外辦理觀光交流推廣會、參加旅展等，提高旅客來台北意願，促進旅館住房率與旅宿業的發展。

疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42間。圖／聯合報系資料照
疫情期間旅宿業、觀光人力外流，疫情解封後短期內回不來，北市旅館也減少42間。圖／聯合報系資料照

北市 疫情 觀傳局

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