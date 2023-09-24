北市旅客服務中心資料不全挨批 觀傳局：新版資料全上架

台北市共設立11處旅客服務中心，服務造訪遊客需求，不過民進黨台北市議員鍾佩玲發現，部分遊客中心資料不齊全，提供「旅遊景點資訊」與所在位置相距甚遠，且文宣品資料尚未改版更新，質疑「資料不齊如何推觀光」，觀傳局表示，各服務中心所放物品都一致，但根據地域數量不同，至於未即時上架新版，則是工作人員考量舊版還有剩，現已更新成最新版。

鍾佩玲指出，月初辦公室助理前往世貿站旅遊服務中心，現場擺設的旅遊資訊文宣，中文部份是「西門、艋舺」、「瑞芳」及「金門」， 英文部份「竹仔湖」及「世界客家博覽會」，日文部份是「台北花季」、「平溪」及「北投」，韓文部份「台北花季」與「貓空」，卻沒有看到信義商圈景點資訊。

鍾佩玲說，信義商圈是北市重要商圈，周邊地區也有象山或四四南村等景點，應該為期製作觀光導覽，而觀傳局在18日發布新聞稿表示，觀光摺頁改版新上架，19日她再次請助理前往勘查。

到了現場發現，除新版台北市觀光地圖尚未更新上架外，導覽內容放置的卻是永康與金門旅遊文宣，依舊沒有信義區景點資訊，詢問現場人員發現，官方未製作，鍾佩玲質疑，「觀傳局為何認定無需製作信義區觀光景點文宣，令人不解」。

除了世貿站旅遊服務中心外，近期才開幕的西門町旅遊服務中心，現場未擺設「日文」與 「韓文」旅遊觀光資訊，反觀台北車站旅遊服務中心規模小不大，但主要語言與各類旅遊相關資訊一應俱全，鍾佩玲質疑，「各旅遊中心應放置的文宣品內容，觀傳局局都沒有統一規定嗎？」

鍾佩玲呼籲，推動觀光的最基本工作，就是要讓資訊齊全，呼籲觀傳局，針對各旅遊中心所在區位或行政區製作北市觀光摺頁，並於明年上架提供，並明確訂定旅遊中心應放置的觀光旅遊文宣類別，讓遊客可以獲取所需的旅遊資訊。

觀傳局表示，旅服中心有規定上架文宣類別，分別是觀傳局出版文宣、外縣市出版文宣及交通部觀光署文宣3類11站提供文宣品皆一致，僅就數量依旅服中心所在區域不同。

觀傳局說明，世貿站旅服人員考量尚有前版觀光摺頁未發畢，未即時更新上架新版，已立即請各旅服中心檢視放置版本，現皆是上架最新版，並也責成各旅服中心，文宣品如有新版應立即更新