公車未照班次發車旅客等嘸車 北市公運處依次重罰

台北市大眾運輸發達，公車、捷運成為生活中不可或缺的移動工具。近日有民眾投訴，在尖峰時段等待「北環幹線」公車時，都要等到30分鐘，遠超過表定時間5至10分鐘的班距。北市公運處回應，調查後確認公車業者未依規定發車，每案將裁處9000元罰鍰，並督促業者改善。

民眾日前反映，自己在尖峰時段等待搭乘「北環幹線」常要等將近30分鐘，而且該路線已經有2家公司營運，不應發生這種事情才對，如今公車未依照班表發車，旅客只好被迫使用私人運具出門，難怪內湖交通塞車永遠無解。

北市議員林延鳳接獲陳情，指出9月19日早上8時49分左右，適逢尖峰上班時間，北環幹線公車候車時間竟達28分鐘，不只遠超過表定平日尖峰時間班距5至10分鐘，連假日班距15至20分鐘標準都未達，「脫班」情況十分嚴重，完全和捷運北環線開通前「先導公車」培養運量之目的背道而馳，相關情形時有所聞，公運處應還給當地民眾便利、舒適的乘車體驗。

北市公運處回應，經調閱反映時段該路線公車後端資訊系統查察，光華及大有巴士聯營北環幹線公車確有未依核定時間發車的缺失，已依相關規定裁處，並督飭客運業者加強督導站管人員，確實依核定時間督促駕駛員準時發車，以維民眾搭乘權益及公車服務品質。

公運處進一步說明，620路線從6月30日起升級為北環幹線，起初訊號嚴重不穩定、車機設定錯誤，第一周班距和動態不準確，7月進行專案查核依法開2張罰單，主要都是因為脫班和車機設定有問題，也因為2家業者溝通出問題導致班次調度出狀況，有時候會連續發車或同時抵達末站，雖然總班次達到數量，但沒依照時間開車民眾會等很久。

公運處表示，目前7月有2次脫班、1次漏班，3案1罰9000元，後續發函業者限期改善，8月1日加重處分，以件計算。8月有1次脫班、1次漏班，罰1萬8000元；9月目前有3件脫班，罰2萬7000元。公運處無奈弟說，這些狀況都和大環境有關，駕駛人數不夠有關，希望業者能積極招募。