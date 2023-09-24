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蔣萬安今訪首爾 除城市交流也將借鏡藝術文化新創經驗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天率團出訪韓國首爾，參加2023世界城市高峰會市長論壇，並將與首爾市政府簽訂針對青年事務合作備忘錄。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天率團出訪韓國首爾，參加2023世界城市高峰會市長論壇，並將與首爾市政府簽訂針對青年事務合作備忘錄。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安繼7月出訪新加坡、8月底赴上海出席雙城論壇後，今天出發韓國首爾參加「2023世界城市高峰會市長論壇」，並將與首爾市簽署合作備忘錄，此行除與世界許多城市首長交流，蔣萬安今天也透露，此行韓國首爾也會參訪首爾大學街，借鏡韓國文化藝術產業發展及經驗，並參訪首爾的新創中心，了解韓國在整體新創產業發展的規畫及相關獎補助的計畫。

蔣萬安今天上午松山機場出發前表示，這次出訪韓國首爾最主要有兩個使命，就是城市外交與青年發展，也拜會世界城市高峰會舉辦城市的東道主首爾市長吳世勳市長會面，也會簽署合作備忘錄，今年也是台北市與首爾市締結姐妹市55周年，意義不同。

另外，也會與世界各主要城市首長會面，這次城市高峰會也是由新加坡大力支持及參與，七月出訪新加坡時也公布，九月會出席城市高峰會，也很高興這次會在論壇上，會與新加坡朋友再度見面，也安排另一個姐妹市，紐西蘭威靈頓市長Tory Whanau早餐會，同時在論壇上，包括愛爾蘭首都都柏林、愛沙尼亞首都塔林市長齊聚一堂。

蔣萬安說，這次出訪韓國首爾，也會參訪首爾大學街，借鏡韓國文化藝術產業發展及經驗，並參訪首爾的新創中心，了解韓國在整體新創產業發展的規畫及相關獎補助的計畫。

首爾 新加坡

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