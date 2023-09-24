李四川這事有感..搶先曝大巨蛋最新內部 網友：想看亞錦賽

台北市副市長李四川上周透露大巨蛋周一將做最後一次測試，若通過10月中就可拿到使照。李四川今天更在臉書貼出大巨蛋目前最新照片及影片，起因是有感昨天看杭州亞運，李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」。

李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。

結果李四川貼文短短半小時不到，已經吸引大批網友留言按讚，有網友說「9月20日經過大巨蛋，外觀非常漂亮，走在徒步區非常舒服，期待有一天可以進去感受大巨蛋」，更有網友敲碗「請問使照發了嗎？好想看亞錦賽喔。」

不過也有網友覺得還有些設備可以更好，留言說「副市長，計分板這樣太小了啦」、「為何座椅一定要用白色的？」