快訊

明揚爆炸第一時間回應「有射水」 屏消防局長坦承口誤：廠商資訊不完整

台積電只用台清交成？楊光磊：博士生數量多失去高端價值

被爆「強吻傑尼斯師弟」 瀧澤秀明親上火線回應了

李四川這事有感…搶先曝大巨蛋最新內部 網友：想看亞錦賽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。圖／引用自李四川臉書
李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。圖／引用自李四川臉書

台北市副市長李四川上周透露大巨蛋周一將做最後一次測試，若通過10月中就可拿到使照。李四川今天更在臉書貼出大巨蛋目前最新照片及影片，起因是有感昨天看杭州亞運，李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」。

李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。

結果李四川貼文短短半小時不到，已經吸引大批網友留言按讚，有網友說「9月20日經過大巨蛋，外觀非常漂亮，走在徒步區非常舒服，期待有一天可以進去感受大巨蛋」，更有網友敲碗「請問使照發了嗎？好想看亞錦賽喔。」

不過也有網友覺得還有些設備可以更好，留言說「副市長，計分板這樣太小了啦」、「為何座椅一定要用白色的？」

也有網友拿大巨蛋暗酸新竹市前市長林智堅，稱「李副市長的施工品質，絕不是12億五星級市長的品質」，還有網友留言「感恩李副市長：難產的『蛋』，能產難處理的『事』，能用智慧圓滿...。」

北市副市長李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」，吸引大批網友留言按讚。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」，吸引大批網友留言按讚。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」，吸引大批網友留言按讚。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天臉書貼文表示「昨晚看杭州亞運，也看我們大巨蛋的現況」，並標註「請大家為施工團隊加油」，吸引大批網友留言按讚。圖／引用自李四川臉書
李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。圖／引用自李四川臉書
李四川不僅拍下不同視角的大巨蛋內部，更用手機拍下大巨蛋測試影片，要將消防消防測試狀況完整呈現，讓民眾搶先看大巨蛋內部最新進度。圖／引用自李四川臉書

大巨蛋 李四川

延伸閱讀

建管招嘸人..李四川曝同仁心酸：以後恐沒公務員可罵了

大巨蛋9月25日最後測試！李四川曝：預計10月中拿到使照

大直坍塌25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

相關新聞

士林地下美食區1.2億改建 下月2日起暫停營業

台北士林市場地下美食區吸引不少國內外觀光客前來，近年因為空調設備老舊、動線規畫等問題，北市市場處將於10月2日起啟動整修...

李四川這事有感..搶先曝大巨蛋最新內部 網友：想看亞錦賽

台北市副市長李四川上周透露大巨蛋周一將做最後一次測試，若通過10月中就可拿到使照。李四川今天更在臉書貼出大巨蛋目前最新照...

為台灣設計展暖身 新北捷運十四張站推「植覺系列」

新北捷運公司9月9日曾在環狀線十四張站舉辦首場「植覺市集」，吸引逾5000人次參與，為延續熱度助攻台灣設計展，宣布9月2...

代女捐器官救8人 受贈者捎來感謝信 母望著紀念公仔：以妳為榮

新北市31歲女子戴淇米上月22日出車禍，醫師評估救活是植物人狀態，父母忍悲為女兒捐出器官，造福8名病友重獲新生。亞東醫院...

台北市大同區里長遭抹黑買票簽結 歡樂辦中秋晚會

台北市大同區民權里長陳玉女，去年遭寫黑函檢舉透過樁腳現金買票，違反選罷法，被調查局台北市調查處約談到案，士林地檢署調查後...

三重停車需求增 斥7億蓋停車場

新北市三重區擁有38.2萬人口，人口及車輛密度高，新北第二行政中心園區及二重重劃區正緊鑼密鼓建設中，預估該區未來停車空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦