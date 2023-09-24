快訊

明揚爆炸第一時間回應「有射水」 屏消防局長坦承口誤：廠商資訊不完整

台積電只用台清交成？楊光磊：博士生數量多失去高端價值

被爆「強吻傑尼斯師弟」 瀧澤秀明親上火線回應了

提升身障者不同災害自主應變能力 北市推共融防災指引

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局與民間單位合作，推出共融防災指引，幫助身障者面對災害時，能夠增加應變能力。圖／北市社會局提供
北市社會局與民間單位合作，推出共融防災指引，幫助身障者面對災害時，能夠增加應變能力。圖／北市社會局提供

身障者面對災難發生時，常因逃跑不便威脅生命安全，台北市社會局特別和台北市多愛公益協會合作，為身心障礙者設計共融防災指引，包含火災、地震、風災等場景，也特別依聽障、視障、肢障、智能障礙等設計不同模式，確保所有人能理解並掌握防災知識，

副市長李四川昨天也與身障者一同參與防災演習，透過實際體驗，加深民眾對防災理解，他說明，共融防災指引涵蓋風災、地震及火災等多種災害情境，且為確保訊息能夠完整傳遞，採用多元化的資訊傳達方式。

社會局表示，發生災害時災難時身障者面臨困境，特別以不同方式指引，例如，為視障者錄製語音指引檔案；聽障者則製作手語影片；肢障者和心智障礙者製作了易讀指引繪本，確保所有人能理解並掌握防災知識。

該指引是社會局透過「身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動補助計畫」，補助台北市多愛公益協會，共同研發製作，局長姚淑文特別感謝各方合作共同努力，用經驗製作指引，確保身障朋友福利。

身障者 北市

延伸閱讀

坐輪椅也能打保齡球 桃園推上百堂身障運動課免費參與

盼打破語言隔閡 民代籲中市新住民適應班加強防災觀念

深植校園防災 雙溪高中921防震演練不馬虎

竹市首創防災繪本 防災日演練6.9級地震救災

相關新聞

李四川這事有感…搶先曝大巨蛋最新內部 網友：想看亞錦賽

台北市副市長李四川上周透露大巨蛋周一將做最後一次測試，若通過10月中就可拿到使照。李四川今天更在臉書貼出大巨蛋目前最新照...

士林地下美食區1.2億改建 下月2日起暫停營業

台北士林市場地下美食區吸引不少國內外觀光客前來，近年因為空調設備老舊、動線規畫等問題，北市市場處將於10月2日起啟動整修...

為台灣設計展暖身 新北捷運十四張站推「植覺系列」

新北捷運公司9月9日曾在環狀線十四張站舉辦首場「植覺市集」，吸引逾5000人次參與，為延續熱度助攻台灣設計展，宣布9月2...

代女捐器官救8人 受贈者捎來感謝信 母望著紀念公仔：以妳為榮

新北市31歲女子戴淇米上月22日出車禍，醫師評估救活是植物人狀態，父母忍悲為女兒捐出器官，造福8名病友重獲新生。亞東醫院...

台北市大同區里長遭抹黑買票簽結 歡樂辦中秋晚會

台北市大同區民權里長陳玉女，去年遭寫黑函檢舉透過樁腳現金買票，違反選罷法，被調查局台北市調查處約談到案，士林地檢署調查後...

三重停車需求增 斥7億蓋停車場

新北市三重區擁有38.2萬人口，人口及車輛密度高，新北第二行政中心園區及二重重劃區正緊鑼密鼓建設中，預估該區未來停車空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦