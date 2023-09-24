提升身障者不同災害自主應變能力 北市推共融防災指引

身障者面對災難發生時，常因逃跑不便威脅生命安全，台北市社會局特別和台北市多愛公益協會合作，為身心障礙者設計共融防災指引，包含火災、地震、風災等場景，也特別依聽障、視障、肢障、智能障礙等設計不同模式，確保所有人能理解並掌握防災知識，

副市長李四川昨天也與身障者一同參與防災演習，透過實際體驗，加深民眾對防災理解，他說明，共融防災指引涵蓋風災、地震及火災等多種災害情境，且為確保訊息能夠完整傳遞，採用多元化的資訊傳達方式。

社會局表示，發生災害時災難時身障者面臨困境，特別以不同方式指引，例如，為視障者錄製語音指引檔案；聽障者則製作手語影片；肢障者和心智障礙者製作了易讀指引繪本，確保所有人能理解並掌握防災知識。

該指引是社會局透過「身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動補助計畫」，補助台北市多愛公益協會，共同研發製作，局長姚淑文特別感謝各方合作共同努力，用經驗製作指引，確保身障朋友福利。