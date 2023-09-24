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代女捐器官救8人 受贈者捎來感謝信 母望著紀念公仔：以妳為榮

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
亞東醫院以器捐者戴淇米生前照片、衣著風格製作紀念公仔，近日將公仔送到府，淇米的母親噙著淚說「米米，妳救了很多人，媽媽以妳為榮」。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院以器捐者戴淇米生前照片、衣著風格製作紀念公仔，近日將公仔送到府，淇米的母親噙著淚說「米米，妳救了很多人，媽媽以妳為榮」。記者王慧瑛／攝影

新北市31歲女子戴淇米上月22日出車禍，醫師評估救活是植物人狀態，父母忍悲為女兒捐出器官，造福8名病友重獲新生。亞東醫院製作紀念公仔，加上受贈者寫的卡片近日送到府，淇米的母親噙著淚說「米米，妳救了很多人，媽媽以妳為榮」。

「感謝捐贈者及家屬的大愛，讓我原本黑白的人生有了努力的機會，我會好好珍惜您們的好意。」淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，日前已康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。

淇米的小腸也留在亞東醫院完成移植，拯救一名腸壞死的中年男病患，手術相當成功，無明顯排斥或感染現象，患者尚未出院，但已能進食，不再仰賴靜脈營養維持生命。

聽到受贈者逐漸擺脫病痛之苦，淇米的母親說，很感動，淇米的善心造福好多家庭，淇米在天之靈一定也感到欣喜。淇米的母親說，女兒過世後，她保留女兒的房間，還沒有勇氣去整理遺物，深怕觸景傷情。再過一周就是中秋節，中秋明月夜，不照團圓照死別，對戴家人來說，今年中秋格外哀傷。

淇米的母親說，女兒從小貼心懂事，在飲料店上班收入不豐，每月仍拿1萬元貼補家用，女兒教會她如何使用手機訂午餐，總是說「媽媽就訂想吃的，要對自己好一點」。

淇米的母親洗腎多年，每4小時要居家腹膜透析洗腎一次，影響生活品質，連要外出一日遊都難，琪米曾想捐腎救母，母親希望女兒能健健康康嫁人，也捨不得孩子受苦，因為淇米器捐的義舉，淇米的媽媽將取得器官移植優先權。

淇米的母親說，她年近60歲了，是否要換腎有些動搖，想把寶貴的換腎機會留給更需要的人。亞東醫院器捐社工師丁貞嘉告訴淇米的母親說，若能換腎將更有生活品質，優先權資格沒有時間壓力，可等身心狀態準備好再來考量。

丁貞嘉表示，器捐移植登錄優先權制度上路近9年，提出親人曾器捐資料到醫院註記，等待移植的受贈排序可提前，近年有捨有得案例增多，累計到今年7月有45例，善行助人利己，器捐者留給家屬的無價禮物，不只是尊榮，還有重生希望。

戴淇米的母親說，女兒過世後，她保留女兒的房間，還沒有勇氣整理遺物，她抱著女兒最愛的玩偶，還有她送給女兒的項鍊，內心一陣酸楚。記者王慧瑛／攝影
戴淇米的母親說，女兒過世後，她保留女兒的房間，還沒有勇氣整理遺物，她抱著女兒最愛的玩偶，還有她送給女兒的項鍊，內心一陣酸楚。記者王慧瑛／攝影
戴淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，患者日前已從亞東醫院康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。記者王慧瑛／攝影
戴淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，患者日前已從亞東醫院康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。記者王慧瑛／攝影

中秋節

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