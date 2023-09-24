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台北市大同區里長遭抹黑買票簽結 歡樂辦中秋晚會

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北市大同區民權里長陳玉女（左）擔任消防局防火宣導顧問。圖／翻攝臉書
台北市大同區民權里長陳玉女（左）擔任消防局防火宣導顧問。圖／翻攝臉書

北市大同區民權里長陳玉女，去年遭寫黑函檢舉透過樁腳現金買票，違反選罷法，被調查局台北市調查處約談到案，士林地檢署調查後，查無陳玉女買票事實，予以行政簽結。陳玉女感謝檢察官還她清白，昨晚在民權里德林公園舉辦中秋晚會，並對屏東明揚國際氣爆殉職的消防員表達最高敬意。

陳玉女是北市大同區當地資深里長，人氣支持度相當高，她也是台北市消防局防火宣導大隊顧問，對此次明揚國際大火釀悲劇，她表示自己從新聞獲悉相關消息後，一夜難眠，因為消防員對她來說，就像家人一樣。

調查局去年在查察賄選期間，接獲檢舉指陳玉女買票，因此約談9人到案，移送士林地檢署複訊，檢察官調查認為，查扣資料與檢舉內容有出入，諭知陳玉女請回。士檢後來以查無不法為由，將全案簽結，陳玉女對遭人寫黑函感到相當無奈，里民也都相信陳玉女平日熱心公益，在地服務多年，不可能賄選。

對於詐騙集團猖獗，陳玉女平日也積極向里民宣導防詐觀念，前陣子還請來美女主播開講，教導民眾如何識別金融詐騙手段，保護荷包不要失血。

台北市大同區民權里長陳玉女被檢舉賄選獲檢方簽結。圖／翻攝臉書
台北市大同區民權里長陳玉女被檢舉賄選獲檢方簽結。圖／翻攝臉書

北市 消防員 賄選

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