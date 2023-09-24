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搞丟通勤月票得認賠 議員籲資格轉移

聯合報／ 記者邱書昱張曼蘋／台北報導
北市議員建議，民眾若為記名的1200月票，即使遺失，也能將資格轉移到新卡，沿用到原本卡片的期限。本報資料照片
北市議員建議，民眾若為記名的1200月票，即使遺失，也能將資格轉移到新卡，沿用到原本卡片的期限。本報資料照片

上線2個月的北北基桃1200元通勤月票，替通勤族省下不少荷包，不過，綁悠遊卡的月票一但遺失，民眾只能自認「倒楣」，重新花錢再買一張，北市議員認為記名者應該能「資格轉移」，掛失後資格能移轉到新卡，雙北交通局說，需要克服營運、售票連線等技術問題，會與四縣市及悠遊卡等相關單位研議方案。

通勤族必備的悠遊卡，多數民眾都會將卡片記名，遺失後能補還卡片內的金額，北北基桃推出的1200月票也能直接與現有悠遊卡綁在一起。根據四縣市的統計，7月、8月記名的張數皆為51%左右，但是月票遺失，即便記名還是只能重新掏錢再買一張，民眾認為應該設有退票機制。

北市議員詹為元說，經過試算，桃園捷運一天來回的費用為300元，只要搭乘4天就會超過月票費，他理解悠遊卡公司擔心會有短期使用者賺取差額，所以不退費。

他建議，應朝向「資格轉移」概念，假如是在9月10日購票，12日遺失並進行掛失，月票資格就能轉移到新卡，沿用到隔月的10日止。記名需要身分證，因此不會有人同時擁有多張記名卡片，掛失後原先的卡片就會失效，且1200購票時會有票據證明，「資格轉移」不成問題。

北市交通局指出，曾研議如何轉移，最大考驗在於技術，由於現場購票的設備屬離線設備，只能卡片欄位寫入資訊，但無法查閱民眾哪時候購買，因此待研究後台資料的串接。1200月票為北北基桃合夥出資的概念，除了四縣市之外，也會和悠遊卡公司等相關單位討論解決方案。

新北交通局表示，鼓勵民眾記名，優點是卡片遺失時可以去證明卡片所有者，且票卡公司也可以證明這張卡的購買紀錄。但針對記名都會通遺失是否可轉移至另一張卡，涉及營運規則、售票端連線查詢及轉移程式開發等細節，也要與四縣市討論。

悠遊卡 北市 通勤族

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