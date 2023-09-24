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社子島區段徵收 最後一哩路盼快核定

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安昨視察士林和社子島地區，從北投焚化爐觀景台可鳥瞰社子島現況。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安昨視察士林和社子島地區，從北投焚化爐觀景台可鳥瞰社子島現況。記者楊正海／攝影

社子島開發案延宕多年，成「市政考古題」台北市長蔣萬安上任後，昨首度視察社子島表示，已完成「防洪計畫」、「都市計畫」以及「環境影響評估」審議，現已進入區段徵收的最後一哩路，希望內政部能盡速審議核定，持續約部長林右昌，當面表達社子島未來進度，並聆聽內政部各項建議。

蔣萬安赴社子島坤天亭時，受到支持開發的居民熱烈歡迎，紛紛上前說「這次看你了、拜託市長」、部分區段徵收戶、安置戶也穿上背心，頻頻說「謝謝市長來聽我們心聲」。

不過，也有社子島自救會居民知道蔣萬安要來，一早就擺「反對財團炒地皮」抗議標語，在蔣萬安抵達前被勸離，只留下標語，呈現兩樣情。

社子島自救會發言人李華萍表示，北市府到社子島還直播，作秀意味滿滿，卻不願真正面對反對「生態社子島」居民的訴求，去年9月28日在內政部進行區段徵收的範圍及抵價地比例審議時，委員已明確指出請市府加強說明開發目的的公益性及必要性、聚落範圍落差、研議重新檢討原訂定剔除原則。

蔣萬安表示，市府明確訂立三項剔除區段徵收原則「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，為兼顧社子島的發展及保留，也邀相關專家學者與在地居民的建議，檢討放寬包括「承租專案住宅租期從12年延長至24年」、「專案住宅配售面積與拆除面積間求取平衡」。

近來因大直街基泰損鄰案，社子島被列入土壤液化高潛勢區也引發關注。

蔣萬安強調，對於區段徵收工程，一定會做好填土以及地質改良，一定以安全為最優先的考量。地政局指出，由於全區將填土400萬立方公尺，可改善土壤液化潛勢。

針對軟弱黏土層的壓密沈陷問題，地政局表示，公共工程已規畫地質改良，採用垂直排水帶加上預壓填土及預壓6個月方式，進行地質改良，可有效降低壓密沈陷量。

社子島 蔣萬安 區段徵收

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