三鶯大橋通車 立委：應確保工程達標

新北市三鶯地區人口持續成長，三鶯大橋因橋體老舊、橋面狹窄導致人車爭道亂象多，立委吳琪銘爭取三鶯大橋改建工程，歷時5年原訂明年2月通車，但他指新北市府通知昨天三鶯大橋「改建完成全線通車」，挹注此工程經費達71%的營建署卻未收到完工報告。工務局表示，因工程拆分多段施作，逐步開放通車，未違反任何法令規定。

吳琪銘表示，三鶯大橋改建多次在院會質詢，並在2017年獲得營建署同意提供1792萬元的規畫設計費奠定改建基礎。2018年聯合立委蘇巧慧進行考察，隨後協調會確保改建經費充足到位，最後此改建總經費達23億，內政部營建署挹注改建計畫16億。

吳琪銘說，原訂明年2月全面通車，如今提早實現樂觀其成，但營建署卻尚未收到完工報告。

吳琪銘認為，三鶯大橋改建計畫是三鶯居民盼望交通建設，但給市民一條安心回家的路也是身為民代責任，為了確保道路的安全性和可靠性，新北市府應確保工程品質達到標準，並檢查所有安全措施妥善實施，期待著三鶯大橋成為更安全、更便捷交通通道。

新北市工務局表示，依照新北市工程契約，三鶯大橋改建因工程拆分多段施作，為讓工程效益最大化，故採用上開契約條文，逐步開放通車，未違反任何法令規定。

工務局澄清，對民意代表不了解實情即質疑工程品質堪慮，深表遺憾，工程目前尚有橋下自行車道正在進行復舊工程，完全不影響主橋通車，整體完成竣工自然依規定提交相關結案資料，民代無視5年施工期間共同配合交通改道更換行車動線的三鶯地區民眾的心情。